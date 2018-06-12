Моуринью: Аргентина выйдет в 1/4 финала ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, уверен, что сборная Аргентины обыграет команду Австралии в 1/8 финала турнира.

По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед», Аргентина обыграет Австралию и проследует в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где встретится с Испанией.

Ранее Моуринью выразил предположение, что Франция обыграет Нигерию в 1/8 финала ЧМ-2018.