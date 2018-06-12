Моуринью считает, что Франция обыграет Нигерию в 1/8 финала ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, предположил, что национальная команда Франции обыграет сборную Нигерии в 1/8 финала мундиаля.

«Франция против Нигерии... Я бы сказал, что французы окажутся сильнее», — выразил мнение главный тренер «Манчестер Юнайтед».

По мнению Моуринью, соперником сборной Франции по 1/4 финала чемпионата мира станет национальная команда Португалии.

Ранее португальский специалист заявил, что сборная Португалии обыграет Уругвай в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.