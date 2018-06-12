Моуринью: Португалия пробьётся в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что сборная Португалии обыграет национальную команду Уругвая в 1/8 финала турнира.

«Португалия, конечно, пройдёт Уругвай. Конечно? Так говорит моё сердце. Матч будет очень сложным», — заявил Моуринью.

Ранее двукратный победитель Лиги чемпионов рассказал, сможет ли сборная России преодолеть барьер 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.