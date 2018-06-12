Моуринью рассказал о шансах сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, дал прогноз на исход возможного матча 1/8 финала мундиаля между национальными командами России и Испании.

«Я думаю, России очень повезло с жеребьёвкой группового этапа чемпионата мира, но Испания — фантастическая команда», — заявил Моуринью, отдав предпочтение испанской сборной.

Ранее Моуринью предположил, что Россия выйдет из группы А со второго места, тогда как победителем в ней станет Уругвай.

Лидером группы B, по его мнению, будет Испания, которая, таким образом, станет соперником России в 1/8 финала чемпионата.