Жозе Моуринью для RT: Россия сразится с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер, возглавлявший ведущие мировые футбольные клубы, тренер года по версии ФИФА Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу в России, эксклюзивно для телеканала предсказал ход финальной части турнира.

Легендарный тренер считает, что Россия выйдет из своей группы со второго места, тогда как победителем группы A станет Уругвай. Лидером группы B, по мнению Жозе Моуринью, будет Испания, которая, таким образом, станет соперником России в 1/8 финала чемпионата. Второе место в группе B займёт родная для тренера команда Португалии.

Жозе Моуринью считает, что в 1/8 финала ЧМ-2018 выйдут: группа C — Франция и Австралия; группа D — Аргентина и Нигерия; группа E — Бразилия и Швейцария; группа F — Германия и Мексика; группа G — Англия и Бельгия; группа H — Сенегал и Польша.

Жозе Моуринью, главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед», был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии назвала его лучшим португальским тренером века, а УЕФА включил Моуринью в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году. На протяжении почти десятилетия, с 2003 по 2012 год, Моуринью выигрывал хотя бы один крупный футбольный турнир в год.

Помимо прогнозов на исход матчей, легендарный тренер Жозе Моуринью будет участвовать в спецвыпусках RT, посвящённых ЧМ-2018, и делиться со зрителями экспертным мнением.

Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор и легендарный датский футболист, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель. Также в качестве соведущего на канале RT на испанском выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Во время чемпионата мира по футболу RT будет вести прямые эфиры из специальных студий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. Кроме того, RT запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый предстоящему турниру.

Прогнозы Моуринью на исход матчей 1/8, 1/4, 1/2 финала и заключительного матча ЧМ смотрите на сайте RT на русском и на YouTube-канале RT.