«Решение Лопетеги было несвоевременным»: почему наставника сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги был отправлен в отставку за день до старта чемпионата мира по футболу. Его место в национальной команде занял бывший спортивный директор Фернандо Йерро. По мнению экс-полузащитника «Барселоны» Хави, в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) приняли верное решение. Что стало причиной увольнения специалиста — в материале RT.

Увольнение Лопетеги

Отставки главных тренеров национальных команд происходят в футболе не так редко. Наставникам достаточно проиграть несколько встреч подряд, как пресса уже вовсю обсуждает их возможное увольнение. При этом иногда уход со своего поста может быть никак не связан с результатами. Так, бывший рулевой сборной Сербии Славолюб Муслин покинул должность после того, как вывел свою команду на чемпионат мира в России.

Экс-главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги

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Но если смена главного тренера за несколько месяцев до старта крупного международного турнира уже не является чем-то необычным, то увольнение за день до старта мундиаля — это что-то новое. Поэтому сообщение об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании вызвала шок как у болельщиков, так и у специалистов. Бывший вратарь «Реала» и «Барселоны» более чем успешно возглавлял национальную команду, но руководство Королевской федерации футбола Испании (RFEF) пошло на беспрецедентный шаг и освободило специалиста от должности.

«Я нахожусь здесь от лица RFEF и должен сообщить вам, что мы были вынуждены расстаться с тренером национальной команды. Нужно не забывать всё хорошее, что он сделал для того, чтобы сборная оказалась на мундиале. Тот факт, что сборная вышла на чемпионат мира с таким результатом, — во многом его заслуга. Без сомнения, ему нужно пожелать всего самого наилучшего», — заявил на специальной пресс-конференции президент RFEF Луис Рубиалес.

Причина

Основанием для отставки Лопетеги точно не являются результаты команды. Под руководством Хулена «красная фурия» провела 20 матчей и ни в одном из них не потерпела поражения. Пиренейцы одержали победы в 14 из них, а ещё шесть завершили вничью. Они сверхуспешно выступили в отборочном турнире к мундиалю, уверенно заняв первое место в своей группе, и считались одними из главных фаворитов соревнований.

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Очевидно, что главной и единственной причиной увольнения специалиста стали его переговоры с «Реалом». 12 июня стало известно, что Лопетеги подписал контракт с королевским клубом и возглавит его по окончании мундиаля. И это притом что Хулен имел действующее соглашение с национальной командой Испании, рассчитанное до лета 2020 года.

В федерации футбола страны быстро прокомментировали эту информацию, сообщив, что Лопетеги покинет пост наставника сборной по окончании чемпионата мира. Таким образом, наставник получал возможность полностью сосредоточиться на работе с «Реалом», а RFEF — денежную компенсацию за расторжение договора. Однако позднее в руководстве испанского футбола решили не дожидаться окончания мундиаля.

«Очевидно, что мы столкнулись с непредвиденным обстоятельством. Лопетеги и «Реал» провели переговоры, которые носили легитимный характер. С этим нет никаких проблем. Но Королевская федерация футбола Испании не была никоим образом проинформирована. Мы узнали об этом всего на пять минут раньше СМИ», — признался Рубиалес.

При этом президент RFEF подчеркнул, что не считает поступок Лопетеги предательством. По его мнению, наставник всецело отдавал себя исполнению должностных обязанностей во время работы со сборной.

Новый рулевой

После увольнения Лопетеги национальная команда Испании осталась в сложном положении. Менее чем за двое суток ей было необходимо найти специалиста, который выведет коллектив на стартовый матч мундиаля со сборной Португалии. Среди возможных преемников Хулена назывались бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике и экс-наставник «Малаги» Мичел. Однако руководство RFEF сделало выбор в пользу Фернандо Йерро.

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро

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В отличие от Лопетеги легендарный защитник «Реала» не имеет большого опыта работы в качестве главного тренера. С 2014 по 2016 год Йерро входил в тренерский штаб королевского клуба, а после возглавлял скромный «Овьедо». Но добиться успехов с этим коллективом ему не удалось. Под его руководством «синие» заняли лишь восьмое место в испанской Сегунде, а Фернандо покинул команду.

Но при этом нельзя говорить, что у Йерро полностью отсутствует опыт работы со сборной. С ноября 2017 года он занимал пост спортивного директора национальной команды, что, безусловно, дало ему возможность познакомиться не только с игроками, но и перенять опыт у своего предшественника. Фернандо имел доступ как к тренировочному процессу, так и участвовал в вопросах формирования команды.

«Это решение стало серьёзным потрясением»

Пока сложно сказать, ожидают ли сборную Испании серьёзные изменения после отставки Лопетеги. Всё же времени для проведения реформ слишком мало, а Йерро пока не обладает достаточным опытом, чтобы за считаные дни перестроить игру коллектива. Кроме того, «красной фурии» это не очень требуется. Коллектив является одним из главных фаворитов мундиаля, и даже отставка тренера не способна списать их со счетов.

По словам президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, отставка Лопетеги стала для него большой неожиданностью.

«Честно говоря, я представления не имею, что происходит. Узнал об этом только после конгресса. Ситуация любопытная. Уверен, об этом будут много говорить, особенно в Испании. Но сборной мы желаем всего наилучшего. Очевидно, что это не оптимальная ситуация, с которой можно начать чемпионат мира. Я помню 2006 год, когда Италия имела очень много проблем в самом начале, но закончила победой. Иногда из негатива всё переходит в позитив», — заявил Инфантино.

При этом наставник сборной Германии Йоахим Лёв считает, что «фурия роха» не станет слабее из-за отставки специалиста.

«Для меня это сюрприз, как и для всех. Не знаю причин, но это решение стало серьёзным потрясением. У испанцев могут появиться проблемы. Но всё равно испанцы — сыгранная команда, там собраны сильнейшие игроки. Вряд ли теперь они станут менее сильными», — выразил мнение Лёв.

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По мнению экс-полузащитника сборной Испании Хави, RFEF правильно поступила, разорвав отношения с Лопетеги.

«Решение Лопетеги показалось несвоевременным и поспешным. Это стало неожиданностью для всех, но RFEF отреагировала верно. Федерация должна быть выше отдельно взятых личностей. Не могу комментировать подписание контракта между Лопетеги и «Реалом», но как игрок, ранее выступавший за сборную, могу сказать, что Рубиалес поступил верно», — цитирует Хави Marca.

При этом чемпион мира 2010 года считает, что Йерро является отличным кандидатом на пост наставника испанской сборной.

«Фернандо — хороший тренер, который готов взять на себя ответственность за сборную. Он очень помог нам в 2010 году, когда мы проиграли первый матч команде Швейцарии со счётом 0:1. Для меня Испания по-прежнему является одним из претендентов на победу на мундиале», — добавил Хави.

Пожелал удачи новоиспечённому тренеру испанской сборной и Хуан Антони Пицци, который является наставником Саудовской Аравии — соперника национальной команды России по группе.

«Я знаком и с бывшим, и с новым тренером Испании. Единственное, что могу сказать, хотя не знаю всех подробностей, это то, что я желаю Фернандо Йерро удачи. Надеюсь, они выйдут из группы и смогут добиться результата», — сказал Пицци.