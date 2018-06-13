Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку за сутки до начала чемпионата мира 2018 года. Об этом на специально созванной пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

12 июня стало известно, что Лопетеги станет главным тренером мадридского «Реала» после окончания мирового первенства.

На групповом этапе мундиаля чемпионы мира 2010 года сыграют с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее сообщалось, что представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла информацию о том, что защитник команды Жерар Пике получил травму.