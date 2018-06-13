Новости
Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу
13 июня 2018, 13:14
/ globallookpress.com
Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку за сутки до начала чемпионата мира 2018 года. Об этом на специально созванной пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.
12 июня стало известно, что Лопетеги станет главным тренером мадридского «Реала» после окончания мирового первенства.
На групповом этапе мундиаля чемпионы мира 2010 года сыграют с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.
Ранее сообщалось, что представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла информацию о том, что защитник команды Жерар Пике получил травму.
Глава ФИФА Инфантино объявляет итоги голосования исполкома
13 июня 2018, 14:40
Выступление Путина на заседании конгресса ФИФА в Москве
13 июня 2018, 14:10
Таймлапс установки студий RT для вещания во время ЧМ-2018
13 июня 2018, 13:36
Сборная Англии по футболу провела тренировку в Зеленогорске
13 июня 2018, 12:21
Легенда сборной Англии Кэмпбелл — о ЧМ-2018 и британских фанатах
13 июня 2018, 12:07
#ВерсияМоуринью: кто станет чемпионом мира по футболу по мнению легендарного тренера
13 июня 2018, 10:01
Вальдеррама о подготовке к футбольным турнирам, составе сборной Колумбии и прогнозах на ЧМ
13 июня 2018, 07:36
До чемпионата мира по футболу в России осталось два дня
13 июня 2018, 00:16
Сборная Франции по футболу провела открытую тренировку для болельщиков
12 июня 2018, 23:11
Видео 360: таймлапс вида из студии RT на крыше Four Seasons
12 июня 2018, 22:44
Индивидуальная тренировка Мохамеда Салаха в Грозном
12 июня 2018, 22:28
Французские фанаты спели своей сборной задорную песню
12 июня 2018, 20:32
До ЧМ-2018 в России остаётся два дня
12 июня 2018, 20:18
Неймар необычным образом поздравил партнёров по сборной
12 июня 2018, 19:39
Сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018
12 июня 2018, 18:49
Аршавин о сборной России по футболу, ЧМ-2018 и сильнейших участниках турнира
12 июня 2018, 18:03
Сборная Франции по футболу провела тренировку перед ЧМ-2018
12 июня 2018, 17:15
Английский футболист Карлайл рассказал о своей борьбе с депрессией
12 июня 2018, 17:04
В Таиланде слоны стали участниками футбольного матча
12 июня 2018, 15:51
Главный судья ФИФА о футболе: Нужно наслаждаться этим шикарным видом спорта
12 июня 2018, 15:22
#ВерсияМоуринью: кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018 по мнению легендарного тренера
12 июня 2018, 14:59
Самарская коза Забияка предугадывает исход матчей ЧМ-2018
12 июня 2018, 12:48
Сборная России по футболу провела тренировку перед ЧМ-2018
12 июня 2018, 11:24
Сборная Испании проводит тренировку на базе в Краснодаре
12 июня 2018, 10:43
Сборная Португалии проводит тренировку на базе в Кратове
12 июня 2018, 10:27
Драгметалл для Польши и самый дорогой футболист Африки
12 июня 2018, 10:24
Глава судейского департамента ФИФА Бузакка о видеоповторах и ЧМ-2018
12 июня 2018, 07:42
До чемпионата мира по футболу в России осталось три дня
12 июня 2018, 01:02
ЧМ-2018 на носу: болельщики веселятся на Красной площади
11 июня 2018, 21:48
Как прошла тренировка сборной Аргентины перед ЧМ-2018
11 июня 2018, 21:42
Миссия невыполнима: австралийские студенты не смогли найти банду российских футбольных хулиганов
11 июня 2018, 21:11
До ЧМ-2018 остаётся три дня
11 июня 2018, 20:06
Сборная России проводит заключительные тренировки перед ЧМ-2018
11 июня 2018, 19:37
Впервые в истории мундиаля девушки будут подавать мячи на матче открытия ЧМ-2018
11 июня 2018, 17:53
Cборная Аргентины по футболу проводит тренировку перед ЧМ-2018
11 июня 2018, 16:49
Цифры и факты об игроках ЧМ-2018
11 июня 2018, 14:11
Чемпион мира в составе сборной Франции рассказал, что нужно команде его страны для победы на ЧМ-2018
11 июня 2018, 13:42
Геркус о ЧМ-2018, Салахе и братьях Миранчук
11 июня 2018, 10:37
До ЧМ по футболу в России осталось четыре дня
10 июня 2018, 23:26
В Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018
10 июня 2018, 19:25