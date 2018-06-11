В сборной Испании опровергли информацию о травме футболиста Пике

Представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла информацию о том, что защитник команды Жерар Пике получил травму.

«У Пике нет никаких проблем. Это не травма», — приводит слова Анторанс ТАСС.

Она отметила, что на заключительной стадии тренировки, которую покинул Пике, футболисты могли не участвовать в одном из упражнений.

На групповом этапе мирового первенства сборная Испании встретится с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее сообщалось, что Пике из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Испании по футболу.