На конгрессе ФИФА в Москве не будет обсуждаться вопрос увеличения числа участников ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на предстоящем конгрессе организации в Москве не будет обсуждаться вопрос увеличения числа участников финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Пока мы останавливаемся на числе 32. На мой взгляд, этот вопрос рано поднимать на конгрессе ФИФА», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Он отметил, что данный вопрос будет обсуждён со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с организаторами турнира в Катаре.

«Само собой, решение будет принято до старта отборочного турнира, его надо принять как можно быстрее», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что ФИФА изменит принцип составления рейтинга сборных.