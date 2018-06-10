ФИФА изменит принцип составления рейтинга сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация внесёт изменения в систему составления рейтинга национальных сборных.

«Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и не был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА.