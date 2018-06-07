Глава ФИФА рассказал о работе по безопасности во время ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением насчёт безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года в России.

«Российские власти серьёзно относятся к безопасности в рамках такого большого события. Они провели очень серьёзную работу в сотрудничестве с полицией и правительствами других стран», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он заверил, что провокации и конфликты не произойдут на предстоящем первенстве мира.

«Это уникально, как футбол и Кубок мира могут подготовить страны к диалогу по вопросам безопасности. Любой болельщик, который приедет в Россию, окажется в гостеприимной и безопасной среде. А если кто-то намерен приехать, чтобы устроить здесь проблемы, то ему нужно оставаться дома», — сказал Инфантино.

Ранее президент ФИФА признался, что с нетерпением ждёт старта ЧМ-2018 в России.