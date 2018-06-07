Инфантино признался, что с нетерпением ждёт старта ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

«Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков — ведь это лучшее зрелище на земле!» — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что за неделю до старта турнира можно с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова принять чемпионат мира.

«Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как всё прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — добавил функционер.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее генсек ФИФА Фатма Самура назвала Россию самой гостеприимной страной из тех, где она бывала.