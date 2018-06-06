Самура назвала Россию самой гостеприимной страной из тех, где она бывала

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура назвала Россию самой гостеприимной страной из тех, которые она посещала.

«Прежде чем приехать сюда, я была много наслышана о России. Это мой второй визит за два года, и это самая гостеприимная страна, где мне удалось побывать за 55 лет жизни. Я действительно серьёзно об этом говорю», — приводит слова Самуры ТАСС.

Она отметила, что в её офисе не хватает места, чтобы разместить все подарки из России.

Ранее Самура заявила, что считает правильным решение предоставить России право на проведение ЧМ-2018.