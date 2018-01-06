Марадона о возвращении Тевеса в «Бока Хуниорс»: он поехал в Китай и наполнил мешок Санты долларами

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал возвращение своего соотечественника Карлоса Тевеса из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» в «Бока Хуниорс».

«Он поехал в Китай, наполнил мешок Санты долларами и вернулся в «Боку». Великолепно. Тевес не предатель. Хотел бы увидеть, как все те люди, которые говорят, что Тевес предал «Боку», отказались бы от $25 млн в год. Довольно глупо так говорить. Теперь Карлитос вернулся, и все мы очень рады», — приводит слова Марадоны Goal.

Ранее сообщалось, что Тевес вернулся в «Бока Хуниорс».