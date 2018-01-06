Футболист Карлос Тевес вернулся в «Бока Хуниорс»

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Нападающий Карлос Тевес перешёл из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» в аргентинский «Бока Хуниорс».

«Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой», — написала в своём Twitter пресс-служба «Бока Хуниорс».

33-летний аргентинец во второй раз возвращается в «Бока Хуниорс», где он начинал карьеру. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» возвращался в аргентинский клуб летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа».

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