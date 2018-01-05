СМИ: Тевес расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа» и вернётся в «Бока Хуниорс»

Нападающий Карлос Тевес расторг контракт с китайским футбольным клубом «Шанхай Шэньхуа» и близок к возвращению в аргентинский «Бока Хуниорс».

По информации TyC Sports, в настоящий момент аргентинец направляется в Лос-Кардалес, чтобы присоединиться к новой команде. За неё он будет выступать до декабря 2019 года.

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что де Йонг стал футболистом немецкой команды.