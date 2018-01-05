Де Йонг стал футболистом немецкой команды

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«Майнц» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Найджелом де Йонгом.

Об этом сообщает официальный Twitter немецкой команды.

5 января игрок расторг соглашение с «Галатасараем» по обоюдному согласию.

33-летний голландец будет футболистом «Майнца» до конца сезона-2017/2018.

Ранее сообщалось, что БАТЭ объявил имя нового главного тренера.

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