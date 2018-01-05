Де Йонг стал футболистом немецкой команды
«Майнц» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Найджелом де Йонгом.
Об этом сообщает официальный Twitter немецкой команды.
Deal 📝🤝 @NDJ_Official hat bei #Mainz05 einen bis zum Sommer 2018 datierten Vertrag unterschrieben. Herzlich Willkommen Nigel!— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 5 января 2018 г.
Mehr Infos in Kürze auf https://t.co/nsxvGm6sq3pic.twitter.com/jb8Sh2E8ms
5 января игрок расторг соглашение с «Галатасараем» по обоюдному согласию.
33-летний голландец будет футболистом «Майнца» до конца сезона-2017/2018.
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