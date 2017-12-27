Месси проходил пешком больше 80% времени матча с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси большую часть игрового времени в матче 17-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» перемещался пешком.

Аргентинец отыграл все 90 минут матча. Из них 83,1% он проходил пешком по полю, сообщает B/R Football.

Stats show Messi saved his energy for the big moments in El Clasico pic.twitter.com/bDI96kvtyq — B/R Football (@brfootball) 26 декабря 2017 г.

Месси перемещался трусцой 10,8% времени, бегом — 4,95%. Чуть более 1% от времени в матче у него ушло на спринтерские ускорения.

Аргентинец тем самым сохранил энергию и помог «Барселоне» одержать победу над «Реалом» — 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд по голам за один клуб из европейских топ-лиг.