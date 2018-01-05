IFAB 22 января обсудит использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) 22 января обсудит вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как сообщает ESPN, вопрос использования VAR на турнире в России будет одним из ключевых на повестке заседания.

Отмечается, что результаты работы системы также будут обсуждаться на встрече, после чего будет проведено голосование, чтобы представить «ориентировочную рекомендацию» для дальнейшего обсуждения.

Испытания VAR уже состоялись в 15 национальных лигах, включая Бундеслигу и Серию А, а также на нескольких турнирах под эгидой Международной федерации футбола.

Ранее сообщалось, что правительство России передаст ФИФА все объекты ЧМ 30 мая 2018 года.