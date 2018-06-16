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Экс-вратарь сборной Аргентины Гойкочеа рассказал о своей необычной примете на футбольном поле

16 июня 2018, 15:59
Экс-вратарь сборной Аргентины Гойкочеа рассказал о своей необычной примете на футбольном поле
/ globallookpress.com

Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Серхио Гойкочеа рассказал о необычном «ритуале», к которому он прибегал в бытность игроком.

«Да, у меня была примета, которая возникла по необходимости. Это естественная физическая потребность. Обычно, когда очень жарко, мы пьём много жидкости, которая накапливается в теле, и в определённый момент она должна его покинуть. Если человек занимается каким-либо спортом, от этой жидкости ему непросто избавиться. В какую-то секунду становится совсем невтерпёж и очень хочется в туалет, но на футбольном поле его нет», — заявил Гойкочеа в эксклюзивном интервью RT.

Он также признался, что использовал свой «ритуал» в матчах чемпионата мира 1990 года в Италии, где сборная Аргентины дошла до финала.

«Футбольное поле превратилось в огромный туалет! Меня прикрыли мои товарищи. Тогда не было такого количества камер вокруг, как сейчас, но кое-какие всё же были. Всё это приключилось со мной перед серией пенальти в матче с Югославией, а потом стало приметой. Я выполнил этот же «ритуал» в противостоянии с Италией. И во всех шести матчах Аргентины на вылет я делал то же самое. В этих играх мы ни разу не потерпели поражения, так что приметы, похоже, и правда работают», — сказал Гойкочеа.

Ранее защитник «Реала» Серхио Рамос сбегал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром».


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