Моуринью охарактеризовал игру Месси в матче с Исландией на ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, прокомментировал выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с национальной командой Исландии.

Моуринью согласился, что сегодняшний матч стал для Месси не самым лучшим в карьере за сборную.

«У Месси была возможность реализовать 11-метровый, в тот момент, когда это нужнее всего. Эта неудача подействовала на него. Но после этого он снова предпринимал попытки забить, но этого сделать не удалось. В основном против него играли втроём. но были моменты, когда ему удавалось оставаться с одним защитником», — заявил Моуринью в спецэфире RT.

Ранее Моуринью назвал справедливым результат матча между сборными Аргентины и Исландии на ЧМ-2018