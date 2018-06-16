Моуринью прокомментировал результат матча Аргентина — Исландия на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением об итогах матча между сборными Аргентины и Исландии.

«Я думаю, что результат справедлив. Исландия действовала на максимуме своих возможностей. Другого ожидать от них не приходилось. Их игру можно описать как компактную. Десять игроков играли в штрафной площади. Я не видел, чтобы с Месси оставался всего один футболист», — заявил Моуринью в спецэфире RT.

Ранее Моуринью прокомментировал гол Криштиану Роналду со штрафного в матче с национальной командой Испании.