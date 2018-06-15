Моуринью — о третьем голе Роналду: он часами отрабатывает такие штрафные удары

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, прокомментировал третий гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Испанией.

На 88-й минуте Роналду реализовал штрафной удар и принёс тем самым ничью в матче с испанской сборной.

«Криштиану Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому. Важно теперь, с каким чувством он подойдёт к следующим двум играм. Стенка испанцев была качественной, но мяч от Роналду пролетел так, что его невозможно было поймать», — сказал Моуринью в эфире RT.

Моуринью поделился впечатлениями от матча Португалия — Испания.