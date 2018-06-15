Моуринью поделился впечатлениями от матча Португалия — Испания

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Португалия — Испания.

«3:3 — честный результат. Ни одна из команд не могла доминировать все 90 минут матча. Идеальной ситуации не было ни у кого. Мы увидели голы, после которых будет сложно заснуть. Мне больно это говорить, но такие ошибки, как у Давида де Хеа, случаются даже с лучшими», — заявил Моуринью в эфире RT.

Ранее сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.