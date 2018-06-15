Португалия сыграла вничью с Испанией в матче ЧМ-2018

Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:3.

В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду (4-я, 44-я и 88-я минуты).

У команды Испании дважды отличился Диего Коста (24-я и 55-я), ещё один мяч на счету Начо (59-я).

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Следующим соперником португальских футболистов станет команда Марокко. Матч состоится 20 июня, а Испания в тот же день сыграет с Ираном.

Ранее Иран обыграл Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.