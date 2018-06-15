Автогол Бухаддуза на 95-й минуте помог сборной Ирана победить Марокко в матче ЧМ-2018

Сборная Ирана одержала победу над командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0.

Победу Ирану принёс автогол вышедшего на замену марокканского форварда Азиза Бухаддуза, срезавшего мяч в ворота своей команды на 95-й минуте.

Следующим соперником марокканцев станет команда Португалии. Матч состоится 20 июня, а Иран в тот же день сыграет с Испанией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.