Осечка фаворитов: сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче группового этапа ЧМ-2018

Сборная Бразилии не смогла одержать победу над командой Швейцарии в своём дебютном матче на чемпионате мира по футболу в России. На гол Филиппе Коутиньо подопечные Владимира Петковича ответили точным выстрелом Стивена Цубера. В последний раз южноамериканцы не смогли начать своё выступление на мундиале с победы в 1978 году. Главные моменты встречи — в материале RT.

Чемпионат мира по футболу всегда приносил болельщикам множество сенсационных результатов. На мундиалях статус записного фаворита редко являлся гарантией успеха, что уже не раз подтверждалось на нынешнем первенстве. Так, Аргентина не смогла склонить чашу весов в свою сторону в поединке с неуступчивой Исландией, а действующие чемпионы мира — сборная Германии — и вовсе уступили Мексике.

Также по теме В рамках статистики: сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу в России сборная Германии неожиданно уступила команде Мексики со...

В свете этих событий, победа бразильцев в игре со швейцарцами уже не казалась настолько неизбежной. Ранее «нати» уже преподносили сюрпризы на чемпионатах мира. Так, в 2010 году они нанесли единственное поражение будущим чемпионам мира — испанцам. Однако в пользу пятикратных чемпионов мира говорили не только преимущество в классе исполнителей, но и наличие в составе звёздного Неймара. Форвард «Пари Сен-Жермен» успел восстановиться после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем».

Подопечные Владимира Петковича вышли на газон стадиона «Ростов Арена» сверхмотивированными. Это стало видно уже на первых минутах встречи, когда набег на ворота Алисона пытался завершить Блерим Джемайли. Но эта наглость европейцев лишь отрезвила бразильцев. «Селесао» моментально вернули мяч под свой контроль и принялись демонстрировать своё превосходство над соперником. Уже на 11-й минуте Паулиньо должен был открывать счёт в матче, но удар у полузащитника «Барселоны» получился не совсем акцентированным, чего оказалось достаточно для голкипера Яна Зоммера.

К 15-й минуте преимущество бразильцев стало колоссальным. Они практически безраздельно владели мячом, создавая постоянное напряжение у ворот швейцарцев. Виллиан не раз обыгрывал соперников на правом фланге, Филиппе Коутиньо нагнетал обстановку на левой бровке, но главным действующим лицом на поле был Неймар. Он устраивал настоящее шоу, показывая разнообразные технические приёмы, и оставляя не у дел одного оппонента за другим.

Уже спустя четыре минуты пентакампеоны повели в счёте. Коутиньо оказался на оперативном просторе и мощно пробил с левого угла штрафной площади. Мяч по невероятной траектории влетел точно в верхний угол ворот швейцарской команды, не оставив голкиперу шансов на спасение.

Футболист сборной Швейцарии Стивен Цубер

Reuters

Однако этот успех сыграл с пентакампеонами злую шутку. Сначала подопечные Тите принялись безучастно перекатывать мяч в центре поле, а после и вовсе отдали его своему сопернику. Но желание добиться победы малой кровью не могло остаться безнаказанным. Швейцарцы немедленно воспользовались подарком оппонента и принялись действовать гораздо активнее, постепенно подбираясь к владениям Алисона. В первые 45 минут воплотить свои старания в голы им не удалось, зато уже на 50-й минуте счёт стал равным. Экс-полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер откликнулся на подачу с фланга и переправил мяч в сетку бразильских ворот.

В воздухе «Ростов Арены» стал витать запах очередной сенсации, что, безусловно, не устраивало «селесао». Бразильцы постарались взвинтить темп и снова перейти к атакующим действиям, но выйти из состояния расслабленности не всегда бывает просто. Своих партнёров пытались завести Марсело и Коутиньо, но Виллиан во втором тайме выглядел не так активно, а Габриэль Жезус провёл блекло весь поединок. Единственным запоминающимся моментом с его участием стала попытка заработать пенальти на 74-й минуте. Форвард «Манчестер Сити» совершил рывок в штрафную, но упал после контакта с защитником швейцарцев. К его разочарованию, арбитр матча Сесар Рамос Паласуэлос указать на «точку» не решился.

Во втором игровом отрезке гораздо менее ярко смотрелся Неймар, но виной тому была напомнившая о себе травма. Форвард начал заметно прихрамывать ещё в первом тайме, но всё равно продолжал брать игру на себя. К слову, лидер национальной команды Бразилии имел отличный шанс добыть победу для своего коллектива. За несколько минут до конца основного времени нападающий ПСЖ откликнулся на подачу с правого края, но его удар головой пришёлся прямо в Зоммера.

Футболист сборной Бразилии Роберто Фирмино

Reuters

Голкипер сборной Швейцарии имеет полное право называться одним из главных героев встречи. Он не раз выручал свою команду по ходу поединка, но своё главное спасение приберёг на концовку. Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» чудом вытащил мяч из угла после отличного удара головой в исполнении вышедшего на замену Роберто Фирмино.

В последние минуты встречи бразильцы устроили настоящий навал на ворота «нати», но до победы им не хватило нескольких сантиметров. Марсело и Виллиан воспользовались замешательством швейцарских игроков, быстро разыграли угловой и доставили мяч до абсолютно свободного Миранды. Защитник беспрепятственно нанёс удар с линии штрафной, но не смог попасть в створ.

Финальный свисток возвестил об очередной сенсации на чемпионате мира по футболу в России. Бразилия составила компанию Аргентине и Германии, не сумев начать своё выступление на турнире с победы Примечательно, что с пентакампеонами это произошло впервые за 40 лет. В последний раз они оступились в поединке со Швецией на турнире, который проходил в Аргентине.

Но, возможно, это не является поводом для расстройства. На первенстве планеты 1978 года бразильцы выступили довольно успешно и в итоге завоевали бронзовые медали.