В рамках статистики: сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу в России сборная Германии неожиданно уступила команде Мексики со счётом 0:1. Автором единственного в поединке мяча стал форвард Ирвинг Лосано, отличившийся на 35-й минуте. Подопечные Йоахима Лёва повторили судьбу испанцев и французов, начинавших с поражений защиту титула победителя мундиаля.

Четыре из пяти мундиалей, состоявшихся в новом тысячелетии, начинались для действующих мировых чемпионов с поражения и ничьей. Только Бразилии в 2006-м удалось избежать проклятия первого матча. Тогда селесао прошли групповой раунд без единой осечки, пропустив лишь один мяч в трёх поединках.

Родоначальниками неприятной для грандов традиции стали французы: 16 лет назад в матче открытия ЧМ они умудрились уступить команде Сенегала. В 2010-м Италия разошлась миром с Парагваем, и этот результат вполне тянет на статус положительного, учитывая, что на следующем мундиале Испания в первом туре группового раунда была уничтожена голландцами со счётом 1:5.

Поэтому поражение сборной Германии на старте нынешнего чемпионата смело можно назвать закономерным, тем более что перед выездом в Россию команда получила солидную порцию критики в родных СМИ, откровенно не впечатлив в товарищеских матчах. Многие эксперты утверждали, что летом 2018-го в стане бундестим что-то пошло не так, а возникшие в самый неподходящий момент проблемы Йонаса Гектора со здоровьем лишь добавили головной боли тренерскому штабу. Йоахиму Лёву пришлось вносить коррективы в стартовый состав за пару часов до начала поединка с Мексикой, бросая в бой дебютанта соревнований такого уровня Марвина Платтенхардта.

Но ни вынужденные кадровые перестановки, ни колоссальное давление, традиционно оказываемое на действующих чемпионов мира, не стали реальной причиной поражения фаворита. Ею стали мексиканцы — прекрасно организованные, самоотверженные, запредельно мотивированные и на равных сражающиеся с бундесманншафт в течение двух третей матча.

Футболист сборной Мексики Ирвинг Лосано

Reuters

На Кубке конфедераций 2017 года Мексика попыталась сыграть с полуторным составом немецкой сборной с позиции силы и была за это жестоко наказана, получив два мяча в свои ворота в стартовые восемь минут полуфинала. Хуан Карлос Осорио сделал из прошлогоднего погрома (встреча завершилась со счётом 1:4) правильные выводы, и на сей раз представитель зоны Северной и Центральной Америки действовал исключительно вторым номером.

Нет, мексиканцы не играли на отбой в надежде каким-то чудом не пропустить и отстоять нулевую ничью. Они здорово работали в отборе и разгоняли молниеносные контратаки, одна из которых на 35-й минуте увенчалась успехом. Автором гола стал Ирвинг Лосано. Забивать мексиканцы могли и раньше, но им постоянно чего-то не хватало: то один из форвардов не желал вовремя расставаться с мячом и упускал возможность для обострения ситуации, то потенциально голевая передача оказывалась на редкость неудачной.

По ходу второго тайма Мексика стала куда более осторожной: отодвинула линию обороны максимально близко к воротам Гильермо Очоа, использовала каждую возможность, чтобы сбить наступательный порыв противника и напрочь лишила свободного пространства восходящую звезду немецкой дружины Тимо Вернера, здорово проявившего себя в первой половине. Впрочем, и с выходом на поле классического «тарана» Марио Гомеса ближе к спасению Германия не стала: одну возможность для удара после подачи Йозуа Киммиха с фланга форвард всё-таки отыскал, но сильно промахнулся.

Футболист сборной Германии Томас Мюллер

Reuters

По большому счёту после перерыва действующие чемпионы мира создали только два опасных момента, и оба они стали результатом скорее стечения обстоятельств, нежели разыгранных комбинаций. Привычно активный на правой бровке Киммих оказался в центре штрафной площади и опасно пробивал в падении через себя, а вышедший на замену в концовке Юлиан Брандт приложился издали после серии отскоков и безуспешных попыток мексиканских футболистов выбить мяч подальше от собственных ворот. В обоих случаях подопечным Лёва совсем немного не хватало точности: после выстрела Брандта мяч даже зацепил штангу, но, разумеется, с внешней стороны.

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На 79-й минуте, когда сборная Мексики окончательно окопалась на своей половине поля, Осорио счёл, что его подопечным необходима помощь проверенного кубкового бойца, и потратил последнюю замену на экс-игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса. Для универсала, играющего в национальной команде на позиции опорного полузащитника, ЧМ-2018 стал пятым в профессиональной карьере, что позволило 39-летнему футболисту повторить рекорд своего соотечественника Антонио Карбахала и немца Лотара Маттеуса по числу мундиалей.

Но на поле Маркес, ещё в апреле объявивший о намерении повесить кроссовки на гвоздь по возвращении из России, вышел отнюдь не для статистики — он не единожды смело вступал в единоборства на самых опасных участках и помог мексиканцам продержаться до финального свистка.

Эта победа, безусловно, упростила сильнейшей сборной зоны КОНКАКАФ задачу по выходу из непростой группы F, ведь ни Швеции, ни тем более Южной Корее мексиканцы абсолютно ни в чём не уступают. Германия по тем же причинам почти ничего не потеряла: разозлившись на самих себя после провального старта, парни Лёва просто обязаны сметать следующих оппонентов на предварительной стадии ЧМ-2018.

Но проклятие чемпионов безжалостно — ни одна из его предыдущих трёх жертв не доходила даже до 1/8 финала мундиаля.