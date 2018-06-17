Мексиканец Лосано назвал гол в ворота сборной Германии лучшим в карьере

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился эмоциями после матча первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Германии, который завершился победой североамериканского коллектива.

«Я очень рад, что нам удалось действовать сыгранно. Сегодняшняя победа — результат огромной работы, которую мы проделали. В перерыве тренер сказал, что надо выкладываться и дальше. Он правильно прочитал эту игру, и мы смогли удержать победу», — сказал Лосано на пресс-конференции.

Он отметил, что стартовать на мундиале с победы над действующим чемпионом мира — это хорошая инвестиция в будущие выступления мексиканской сборной.

«Это лучший гол, который я забил в своей карьере. Мечта любого футболиста — не просто сыграть, но и забить на таком турнире», — подчеркнул Лосано.

Ранее сообщалось, что Лосано признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Мексика.