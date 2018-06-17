Лосано признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Мексика

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Германии.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Лосано стал автором единственного, и ставшего победным, гола в матче с действующими чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики обыграла Германию в матче ЧМ-2018.