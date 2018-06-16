Дебют Исландии и не забивший пенальти Месси: сборная Аргентины сыграла вничью в первом матче на ЧМ-2018

Матч между сборными Аргентины и Исландии на групповом этапе чемпионата мира по футболу завершился неожиданным результатом. Футболистам из островного государства удалось быстро ответить на гол Серхио Агуэро и сохранить ничью до финального свистка. Шанс вырвать победу был у Лионеля Месси, но исландский вратарь Ханнес Халльдоурссон отразил удар аргентинца с одиннадцатиметровой отметки.

Каждый турнир с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси преподносится болельщиками и специалистами как их личное противостояние, даже если их командам, будь то клубы или сборные, не удаётся пересечься. Чемпионат мира по футболу в России не стал исключением.

Из-за дуэли пятикратных обладателей «Золотого мяча» Месси сразу же оказался под чудовищным давлением. У Роналду был шанс сделать в России первый ход, и он сразу зашёл с козырей — его спасительный хет-трик в матче с Испанией определённо станет украшением всего чемпионата мира. Португалец даже обошёл Месси по общему числу голов в финальных стадиях турнира — шесть против пяти.

Также по теме Шесть голов и рекорд Роналду: чем запомнится матч сборных Португалии и Испании Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Главным героем...

Капитану сборной Аргентины нужно было чем-то на это ответить. Но южноамериканцы проводили первый матч с Исландией, и эта игра едва ли могла стать ареной для великих футбольных подвигов. Как бы болельщики всего мира ни любили островитян, статус фаворитов давать им пока рано.

На первых минутах матча Месси в основном раздавал передачи партнёрам, не перетягивая игру на себя. Правда, воспользоваться его точными навесами никому не удалось. Между тем исландцам удалось создать весьма опасный момент — Биркир Бьяднасон оказался с мячом перед пустыми воротами и Аргентины и мог бы открыть счёт, если бы лучше прицелился.

Месси предпринял ещё несколько попыток обострить игру, но вместо него счёт открыл неожиданно оказавшийся в стартовом составе Серхио Агуэро. Нападающий подобрал мяч у чужой штрафной, ловко развернулся и послал снаряд в угол ворот. На 19-й минуте Аргентина вышла вперёд.

Лидерство действующих вице-чемпионов мира продлилось недолго. Стоило вратарю Вильфредо Кабальеро выронить мяч из рук, как в штрафной Аргентины возникла паника. Спокойствие сохранили только рванувшие за мячом соперники. Кабальеро попытался исправить ситуацию, но удар Альвреда Финнбогасона достиг цели. Гол нападающего «Аугсбурга» стал первым для Исландии на чемпионатах мира.

Настроение у аргентинцев сразу испортилось. Это было заметно и по снизившему активность Месси, и по потере концентрации среди партнёров. При этом команда из Южной Америки старалась играть в свой футбол, но ничего не могла поделать с закрытым стилем исландцев. Сборная Аргентины совершила за первый тайм в пять раз больше пасов, чем соперник, но никакой опасности они не несли. Даже единственный опасный момент до перерыва создали не двукратные чемпионы мира, а островитяне — Кабальеро вновь не зафиксировал мяч, но теперь Финнбогасон был слишком далеко, чтобы добить.

Аргентинцы долго не могли прийти в себя и придумать новый план на игру, пока на 60-й минуте не упал Йоханн Гудмундссон. Подопечные Хорхе Сампаоли, получив численное преимущество, тут же побежали в атаку. Хёрдур Магнуссон прихватил руками Анхеля Ди Марию, и судья назначил пенальти. Исполнять удар вызвался Месси. Форвард бесхитростно пробил влево, и вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон угадал направление удара. Счёт так и остался ничейным.

Также по теме «Месси не справился с давлением и эмоциями»: Моуринью о результате матча ЧМ между Аргентиной и Исландией Португальский тренер Жозе Моуринью в спецэфире RT подвёл итог центрального матча третьего дня чемпионата мира по футболу между...

Месси несколько раз своими ошибками лишил команду возможности выйти вперёд. На свой уровень капитан вернулся только тогда, когда понял, что менять его не собираются, а переполненный стадион «Спартак» ждёт спасения от него одного. Дальний удар на 81-й минуте мог затмить собой злополучный хет-трик Роналду — в конце концов, португалец «всего лишь» добился ничьей для своей команды, а не победы. Но Месси не хватило точности, чтобы попасть в цель.

Из вышедших на замену партнёров изменить ход игры попытался Кристиан Павон. Но если уж Халльдоурссон отразил пенальти Месси, то с замысловатым навесом молодого аргентинца вратарь точно должен был справиться. Аргентине оставалось надеяться на магию последних минут — в каждом матче чемпионата мира в России что-то обязательно происходило незадолго до финального свистка. На пятой добавленной минуте Месси получил шанс пробить штрафной с точки, с которой не раз забивал прямым ударом. Но в этот раз мяч от его ноги угодил в стенку.

Исландия преподнесла сенсацию, лишив одного из главных фаворитов двух очков. Впрочем, Аргентине рано отчаиваться — два года назад Исландия в своём дебютном матче на Евро-2016 тоже огорчила Португалию, но она выиграла турнир. Для южноамериканцев решающими будут игры с Хорватией и Нигерией, в которых Месси должен будет проявить свой гений.