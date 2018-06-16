Шесть голов и рекорд Роналду: чем запомнится матч сборных Португалии и Испании

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Форвард спас команду от поражения на 88-й минуте точным ударом со штрафного.

Сборная Испании стала главным ньюсмейкером стартовой недели чемпионата мира. «Красная фурия» изначально считалась одним из претендентов на победу в России, что само по себе приковывает внимание болельщиков и экспертов к коллективу с Пиренейского полуострова.

Но отставка Хулена Лопетеги с должности главного тренера за день до начала ЧМ-2018 повысила интерес к команде до запредельного уровня. Неудивительно: никто не мог с точностью утверждать, что именно покажут на поле футболисты, выдержавшие столь серьёзный стресс и до последнего не желавшие соглашаться с позицией руководства федерации футбола страны.

На этом фоне тот факт, что соперниками Испании в стартовом матче ЧМ-2018 станут действующие чемпионы Европы португальцы, отошёл на второй план. А зря: именно в Сочи был сыгран первый поединок российского турнира с приставкой «топ». Россыпь звёзд экстра-класса, запредельно высокий индивидуальный уровень отдельных игроков, долгая и не всегда однозначная история противостояния двух географических соседей — всё это смешалось на поле стадиона «Фишт», не оставив равнодушным ни одного любителя футбола.

А всё потому, что Криштиану Роналду умудрился разрушить все предстартовые расклады уже на второй минуте. Звёздный форвард «Реала» простым финтом застал врасплох своего партнёра по испанскому гранду Начо Фернандеса, и итальянский арбитр Джанлука Рокки без тени сомнений указал на одиннадцатиметровую отметку. Система видеопомощи судьям ему не понадобилась: слишком уж очевидным был фол.

Пенальти Роналду реализовал без малейших проблем. После этого португальцы с чистой совестью отдали мяч сопернику, чтобы при первой же возможности «взрываться» опасными контратаками. Будь чуть увереннее в собственных силах дебютант ЧМ Гонсалу Гедеш, уже к 20-й минуте интрига запросто могла умереть. Но футболист «Валенсии» принял несколько неочевидных решений и оставил «Красную фурию» в игре.

Нейтральные болельщики, ставшие свидетелями захватывающего триллера с шестью забитыми мячами, уж точно не были расстроены тем, что Португалия не закрепила стартовый успех ещё хотя бы одним результативным выпадом. Ответный гол Диего Косты в середине первого тайма возник буквально из ничего: нападающий «Атлетико» зацепился за мяч после заброса из глубины поля, разобрался с несколькими оппонентами и пробил мимо Руи Патрисиу. И соперникам пришлось начинать всё сначала.

Роналду и Коста вновь по разу обменялись голами, а переломным в матче стал удар Начо, после которого Испания впервые вышла вперёд. Защитник, явно провалившийся в эпизоде с первым мячом Криштиану, подключился к атаке и в касание пробил из-за пределов штрафной площади — не очень сильно, но настолько точно в дальний угол, что Патрисиу оказался бессилен.

Поведя 3:2 на 58-й минуте, «Красная фурия» принялась играть на удержание в стиле, свойственном исключительно этой команде — одинаково хорошо владеющей мячом что с Лопетеги, что с Фернандо Йерро.

Но Роналду с подобным сценарием не согласился. За три минуты до окончания основного времени встречи форвард выиграл единоборство у Жерара Пике, вынудив именитого защитника нарушить правила, и заработал опаснейший штрафной прямо напротив ворот де Хеа. Позиция для удара была настолько убойной, что неуверенно действовавшему в течение всей встречи испанскому голкиперу не помогла даже стенка из семи полевых игроков. Криштиану непринуждённо её обвёл, оформив первый хет-трик на ЧМ в профессиональной карьере и 51-й — в истории турнира вообще.

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Криштиану стал всего четвёртым игроком, отличившимся на четырёх чемпионатах мира (после легендарных Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе) и самым возрастным автором хет-трика в истории первенств планеты. Он также впервые в своей карьере забил прямым ударом со штрафного в финальной части большого международного турнира.

Нынешний ЧМ вполне может стать последним для 33-летнего Роналду, никогда ранее не покорявшего самую высокую вершину мирового футбола — и в первом же его матче, в бескомпромиссной борьбе с сильным противником, Португалия оказалась вполне конкурентоспособной. Команда даже могла вырвать победу уже в компенсированное арбитром время, но другой ветеран, Рикарду Куарежма, слишком долго возился с мячом в штрафной площади испанцев и упустил неплохую возможность шокировать «Красную фурию».

Теперь, поделив очки и оценив собственные возможности, две пиренейские сборные займутся решением задачи по выходу из группы В. Сборные Марокко и Ирана в очном противостоянии, состоявшемся в Санкт-Петербурге, совсем не выглядели случайными гостями на турнире, и в дальнейшем обязательно навяжут номинальным фаворитам серьёзный бой.