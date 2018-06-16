Поражение Египта без Салаха, хет-трик Роналду и автогол Марокко на 95-й минуте: итоги второго дня ЧМ-2018

Испания и Португалия сыграли вничью в Сочи. Команды забили на двоих шесть мячей, при этом у португальцев автором всех голов стал Криштиану Роналду. В другом матче Иран обыграл Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте, а встреча сборных Египта и Уругвая завершилась победой последней. RT рассказывает, чем запомнился второй игровой день чемпионата мира по футболу.

Промахи Суареса и победный гол на 90-й минуте

Пожалуй, главной интригой матча между Уругваем и Египтом был вопрос о выходе на поле Мохаммеда Салаха. Ещё за пару дней до игры сам нападающий обещал восстановиться к ней, а накануне в СМИ появилась обнадёживающая информация касательно состояния звезды египтян.

В итоге египетских болельщиков ждало жёсткое разочарование. Салах, хотя и присутствовал на скамейке запасных своей команды, на поле так и не появился. Камеры регулярно выхватывали грустное лицо форварда «Ливерпуля».

Не принял участие в игре и сверхопытный вратарь «фараонов» Эссам Эль-Хадари. В свои 45 лет он мог стать самым возрастным футболистом в истории финальных стадий чемпионатов мира, но Эктор Купер сделал ставку на более молодого Мохамеда Эль-Шенави, который в итоге был признан лучшим игроком матча.

Сама встреча получилось не слишком зрелищной. В первом тайме был создан всего один опасный момент. Луис Суарес после подачи с углового бил в ближний угол, и многим болельщикам на «Екатеринбург Арене» даже показалось, что был гол. На деле мяч влетел в сетку с внешней стороны.

После перерыва Суарес упустил ещё парочку опасных моментов, в том числе не слишком расторопно сыграл, выскочив на рандеву с Эль-Шенави. Не клеилась игра в этот день и у другой звезды уругвайцев Эдинсона Кавани. В концовке один из его опасных ударов потащил вратарь, а другой со стандарта приняла на себя штанга.

Однако на 90-й минуте Уругвай всё же вырвал победу. После подачи углового молодой защитник Хосе Мария Хименес выпрыгнул выше всех и послал мяч в дальний угол.На скамейке запасных «чарруа» началось форменное безумие, в котором принял участие даже самый возрастной тренер чемпионата 71-летний Оскар Табарес. А на другой скамейке Салах с грустью взирал на радующихся соперников. Помочь Египту в этом матче форвард ничем не смог. Теперь в игре с Россией «фараонам» необходима только победа.

Дебют Йерро и шесть забитых мячей

Но главным матчем второго игрового дня, разумеется, стало пиренейское дерби Португалия — Испания. Особой пикантности встречи придала неожиданная тренерская отставка. За пару дней до начала чемпионата мира стало известно, что наставник «Красной фурии» Хулен Лопетеги после окончания турнира возглавит «Реал». Руководство местной национальной федерации это решение специалиста настолько возмутило, что Лопетеги был выдан «обходной лист», хотя под его руководством команда не потерпели ни одного поражения. Место Хулена экстренно занял легендарный для испанского футбола Фернандо Йерро, который до того трудился на самостоятельном уровне лишь в скромном «Овьедо».

В результате первый же матч «Красной фурии» под руководством Йерро получился фантастическим. Шесть забитых командами мячей говорят сами за себя. А главным героем встречи стал, конечно, Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Перед началом мундиаля некоторые говорили, что португалец уже не тот. Но даже и в 33 он продолжает доказывать, что до сих пор является одним из лучших футболистов мира.

Именно Роналду открыл счёт уже на четвёртой минуте с пенальти, который сам же и заработал. Любопытно, что сфолил на нём одноклубник Начо. Испанцы достойно отреагировали на произошедшее и очень быстро забрали мяч под свой фирменный контроль. Ответный гол не заставил себя ждать. Диего Коста с линии штрафной точно пробил в дальний нижний угол. Следом «Красная фурия» могла выйти вперёд, но выстрел Иско приняла на себя перекладина. У Португалии же игра совсем расклеилась.

Но в конце первого тайма произошло событие, никак не укладывающееся в ход игры. Давид де Хеа, видимо, вспомнив о «подвигах» Лориса Кариуса выпустил мяч из рук прямо в сетку после несильного удара Роналду. Так действующие чемпионы Европы ушли на перерыв, ведя в счёте.

В раздевалке Йерро провёл с подопечными серьёзный разговор и во втором тайме настал их черёд переворачивать ход встречи. За четыре минуты испанцы умудрились забить дважды и впервые в матче вырвались вперёд. Сначала всё тот же Коста отправил мяч в сетку после подачи со стандарта, а затем Начо нанёс великолепный удар из угла штрафной. Снаряд с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Завладев преимуществом в счёте, испанцы принялись спокойно контролировать мяч и не форсировали ход поединка. Португальцы же, такое ощущение, оказались деморализованы. В концовке встречи подопечные Фернанду Сантуша практически не появлялись на половине поля оппонента.

Однако в решающий момент вновь напомнил о себе Роналду. За пару минут до конца основного времени он самостоятельно заработал штрафной, заставив сфолить на себя Жерара Пике, и нанёс со стандарта неберущийся удар в ближнюю девятку в стиле Александра Головина. 3:3. Этот матч болельщики запомнят надолго.

Роковая ошибка и явление Азмуна

В другом матче группы B Иран с минимальным счётом обыграл Марокко. Первую за 20 лет победу на чемпионатах мира «принцам Персии» принёс автогол нападающего соперников Азиза Бухаддуза. Форвард вышел на замену за 15 минут до конца матча, чтобы усилить атаку марокканцев, но в результате стал главным антигероем команды.

Забавно, что наставник иранцев Карлуш Кейруш перед игрой заявил, что надеется на помощь футбольных богов, и высшие силы, кажется, услышали тренера.

При этом победу заслужил скорее африканский коллектив. В первом тайме подопечные Эрве Ренара владели неоспоримым преимуществом, и в некоторых эпизодах мяч лишь чудом не залетал в сетку ворот Алирезы Беиранванда, который и сам неоднократно спасал свою команду. Впрочем, Иран порой тоже создавал опасные моменты.

Например, нападающий «Рубина» Сердар Азмун в конце первого тайма не реализовал выход один на один. А голкипер марокканцев Мунир в этом эпизоде ещё и справился с добиванием от Алирезы Джаханбакша.

Тем не менее, победа досталась Ирану, а российские болельщики могут порадоваться не только за Азмуна, но и за Саида Эзатоллахи и Милада Мохаммади, также выступающих в РФПЛ. Помимо них Россию в этой игре представлял Сергей Карасёв, отработавший матч в качестве четвёртого арбитра.