Сборная Уругвая обыграла Египет в матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, проходившая на стадионе в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0.

На 90-й минуте Хосе Хименес переправил мяч в ворота египтян после подачи Карлоса Санчеса.

Следующим соперником Египта станет команда России. Матч состоится 19 июня. Уругвай сыграет с Саудовской Аравией 20 июня.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.