«Даже суперигроки вроде Месси — всего лишь люди»: Моуринью подвёл итоги главных матчей третьего дня ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, проанализировал ключевые матчи третьего игрового дня мундиаля. Наставник «Манчестер Юнайтед» объяснил ничью между сборными Аргентины и Исландии, рассказал, что позволило сдержать Лионеля Месси, и оценил выступление Франции в поединке с Австралией.

— Матч между Аргентиной и Исландией получился интересным. Как вы считаете, результат можно назвать справедливым?

— Думаю, да. Исландия сыграла на максимуме своих возможностей. Когда команда показывает такую самоотдачу, от них нельзя требовать большего. Если бы мне нужно было охарактеризовать их выступление одним словом, им было бы «компактность». Я отчётливо помню момент на 69-й минуте, когда девять полевых футболистов и голкипер островитян находились в собственной штрафной. А на 87-й минуте они были там в полном составе. Никто не может обвинять их за эту модель игры в обороне.

— В чём ещё её особенности?

— Исландцы не играли один в один с Месси или с любым другим футболистом аргентинской сборной. Они не давали нападающим вице-чемпионам мира пространства, действовали очень плотно, всегда находились рядом с игроками противника. Что касается игры в атаке, у них был один момент, и они его реализовали. Кабальеро был бессилен в той ситуации.

— Что скажете об игре Аргентины?

— Безусловно, они владели мячом, старались. Месси приходилось действовать сугубо за пределами штрафной площадки. Он пытался обострять игру за счёт индивидуальных действий: убирал на дриблинге одного, второго, но тут же следовала подстраховка. Невероятные сила, дух и преданность со стороны исландских футболистов. Мне кажется, в детстве каждый из них постоянно ел много мяса на завтрак. Они очень мощные физически, находятся в отличной форме. Тот стиль, который они избрали, потрясающе сочетается с их сильными сторонами.

— Давайте поговорим о главных моментах встречи. Отличный завершающий удар и ранний гол для Аргентины.

— Да, Серхио удался потрясающий удар. Все знают, что Агуэро — невероятно талантливый футболист. Он обладает очень низким центром тяжести. Поэтому он легко закрыл мяч корпусом, развернулся и пробил.

— Аргентина открыла счёт и имела моменты, чтобы упрочить преимущество, но вместо этого пропустила. Причём спустя всего четыре минуты...

— Всё началось на левом фланге обороны аргентинцев. Я всегда прошу своих футболистов не полагаться на арбитров. Иногда они принимают решения в твою пользу, иногда — нет. Вы можете защищать себя руками в некоторых моментах, но это провоцирует потерю баланса. У вас не получится моментально среагировать на действие противника. Поэтому Маркос Рохо не смог заблокировать удар, который в итоге привёл к голу.

— Месси очень старался, но можно ли сказать, что сегодня был явно не его день?

— Безусловно. Когда ты не можешь реализовать пенальти в матче чемпионата мира по футболу, когда это нужнее всего, — такие моменты оказывают на тебя серьёзное влияние. После этого он очень старался, но ему постоянно приходилось противостоять сразу трём соперникам. С ним играли очень плотно. Однако, несмотря на всё это, он смог нанести несколько опасных ударов, заработал несколько штрафных. Но даже такие суперигроки всё равно остаются людьми, у которых есть чувства.

— Что вы скажете по поводу отношения между болельщиками и футболистами сборной Исландии? Кажется, что они беззаветно верят в тренера и игроков национальной команды.

— Это особенная страна. Я думаю, они все расслаблены и не чувствуют давления. Они просто рады, что представляют Исландию, и горды выступать на мундиале. Даже если они будут вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать. Для них любой результат — это успех. Если они выиграют, то вернутся домой героями. Это дух настоящего футбола.

— Насколько результат этого матча является определяющим для Аргентины?

— Думаю, что эта неудача никак не повлияет на турнирные перспективы альбиселесте. Нет никакой драмы. Хочу напомнить, что на победном чемпионате Европы 2016 года сборная Португалии не одержала ни одной победы на групповом этапе. Но при этом Аргентина — это такая страна, в которой каждый болельщик считает себя футбольным специалистом. Признаться, сейчас я завидую Хорхе Сампаоли.

— Думаете, что Исландия может выйти в плей-офф чемпионата мира?

— Я думаю, что это возможно, несмотря на мои прогнозы. Я не предсказал им выход в плей-офф. Что касается Аргентины, им необходимо побеждать в оставшихся встречах.

— Давайте поговорим о матче между сборными Франции и Австралии. В этом матче фаворит всё же одержал победу, но не настолько уверенную, как ожидалось. «Соккеруз» правда удалось создать проблемы для трёхцветных?

— Даже большие, чем исландцы в игре с аргентинцами. В отличие от французов, подопечные Хорхе Сампаоли не были настолько близки к поражению. Аарон Муй и Миле Единак составили мощную пару в центре поля. В их пользу сыграл большой опыт выступления в АПЛ. При этом мне понравилось, как действовали трёхцветные. Они располагают отличным атакующим трио — Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. К сожалению, в этой встрече они действовали не очень успешно. Поэтому «соккеруз» весьма уверенно чувствовали себя без мяча.

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— Как проявили себя полузащитники сборной Франции?

— Корентен Толиссо, Поль Погба и Н’Голо Канте показали себя с не самой лучшей стороны в таком аспекте, как прессинг. Мне кажется, отличительной особенностью любой из сборных, за которыми мы могли наблюдать в течение трёх стартовых дней турнира, является компактность в средней линии. Они старались играть в пределах ближней к своим воротам трети поля, изредка в середине. Естественно, это делается из расчёта, что впереди длительный турнир. Необходимо рассчитывать свои силы.

— Поговорим об эпизоде, который привёл к назначению 11-метрового в ворота сборной Франции. Защитник Самуэль Юмтити поднял руку и коснулся летящего над головой мяча...

— Некоторые действия футболистов весьма сложно объяснить. Думаю, лишь сам игрок может сказать, основываясь на каких инстинктах он это сделал. Я не могу объяснить этот решение Юмтити. Но эта ошибка привела к назначению пенальти, который позволил австралийцам сравнять счёт.

— Автором победного гола стал ваш подопечный Поль Погба.

— На мой взгляд, это всё же был автогол, но это не имеет особого значения. Главное — это желание добиться результата. На мой взгляд, лидеры французской сборной чувствовали себя слишком вольготно. Быть может они не хотели рисковать или не чувствовали уверенности в себе. Мбаппе, Дембеле и Гризманн провели свой не самый лучший матч. Полузащитники тоже. Что касается Погба, то он не часто брал игру на себя. Мы привыкли, что он выступает в роли своеобразной «восьмёрки», футболиста, который действует на протяжении всего поля, от одной штрафной площади до другой. В этой встрече он играл ближе к нападению, но при этом стал автором победного гола.