Осечка Месси, дебют видеоповторов и пять пенальти: итоги третьего дня ЧМ-2018

Впервые в истории чемпионатов мира судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), что позволило Франции с трудом одержать победу над Австралией. В другом поединке группы C ситуация повторилась, однако перуанцы не реализовали свой одиннадцатиметровый и уступили Дании. В матче Аргентины и Исландии удар Лионеля Месси с «точки» парировал вратарь, и вице-чемпионы мира в итоге не смогли взять верх над дебютантом мундиалей. В свою очередь, Хорватия одолела Нигерию и возглавила группу D. RT рассказывает, чем запомнился третий игровой день чемпионата мира по футболу.

Исторический повтор и чудо-гол Погба

Открыла третий игровой день мудиаля встреча сборных Франции и Австралии в Казани. И один из главных фаворитов чемпионата собственными руками чуть было не сотворил первую настоящую сенсацию турнира. Вице-чемпионы Европы в матче с довольно скромным соперником действовали крайне невнятно и явно не продемонстрировали и 50% своих возможностей.

Французы начали встречу активно и несколько раз даже потревожили Мэтью Райана, но на этом успокоились. Австралия же ответила очень опасным моментом после подачи стандарта. Корентен Толиссо срезал мяч в собственные ворота, но Уго Льорис невероятным образом сумел среагировать на отскок.

В дальнейшем «соккеруз» навязали маститому оппоненту жёсткую борьбу на всех участках поля, к которой французы оказались не готовы. Уходили на перерыв подопечные Дидье Дешама под свист собственных болельщиков.

Для того чтобы открыть счёт фавориту потребовалась помощь судьи. В начале второго тайма защитник австралийцев Джош Рисдон сорвал выход Антуана Гризманна один на один в грубом подкате.

Главный судья Андрес Кунья поначалу на «точку» указывать не стал, но затем решил впервые в истории чемпионата мира обратиться к системе видеопомощи арбитрам (VAR). После просмотра повтора Кунья поменял решение и назначил пенальти, который сам Гризманн и реализовал.

Однако через несколько минут одиннадцатиметровый заработала уже Австралия. Самуэль Юмтити сыграл рукой в собственной штрафной, а Миле Единак уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам.

Французам ничего не оставалось, кроме как идти вперёд и за десять минут до конца матча они всё-таки добились своего. Поль Погба по замысловатой траектории отправил мяч в перекладину, от которой мяч отскочил в поле. Однако и без помощи техники стало понятно, что снаряд «ленточку» всё-таки пересёк.

Счастье островитян и рекордный матч Маскерано

Если Франция в матче с Австралией, выражаясь футбольным языком, отскочила, то Аргентина несколькими часами позже неожиданно допустила осечку в матче с Исландией. Островитяне в дебютной для себя встрече на чемпионатах мира сумели сыграть вничью с вице-чемпионами планеты. Возможно, кто-то ждал, что дебютанты станут на турнире мальчиками для битья, но они сходу продемонстрировали свой реальный уровень.

При этом Аргентине удалось открыть счёт уже на 19-й минуте. Серхио Агуэро получил мяч в штрафной и нанёс удар в ближний угол.

Вместо того, чтобы расклеиться, исландцы, подгоняемые своими болельщиками, прижали южноамериканский коллектив к воротам и очень быстро отыгрались.Альфред Финнбогасон грамотно откликнулся на отскок в чужой штрафной.

А в конце первого тайма островитяне и вовсе могли выйти вперёд, когда Вилли Кабальеро потащил опаснейший выстрел Гилфи Тор Сигурдссона. Правда, за минуту до этого Рагнар Сигурдссон — защитник «Ростова» — явно сыграл рукой в своей штрафной, но судья на «точку» показывать не стал.

Однако после перерыва арбитр всё же назначил пенальти в ворота Исландии, после того как Максимильяно Меса явно толкнули рукой в спину. Приводить наказание в исполнение, разумеется, отправился Лионель Месси.

Десятый номер пробил слева от себя, но голкипер исландцев Ханнес Тор Халлдорссон сумел среагировать на выстрел одного из лучших футболистов планеты. Этот момент и решил судьбу противостояния.

Вот это сюжет. Вратарь #ISL (и по совместительству кинорежиссер) Ханнес Халльдоурссон парирует пенальти в исполнении Месси



Все еще 1-1 в игре #ARGISLpic.twitter.com/CydpxSGsLp — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.

Любители статистики тут же подсчитали, что Месси не реализовал четвёртый пенальти из семи последних, которые бил в матчах за «Барселону» и национальную команду.

Другой любопытный момент: Хавьер Маскерано стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Аргентины. Игра с Исландией стала для него 144-й под национальным флагом, и по этому показателю он обошёл Хавьера Дзанетти.

Чудовищное невезение и невероятные болельщики перуанцев

Но больше всех не везло в этот игровой день перуанцам. В первом для себя матче на чемпионате мира за 36 лет они жаждали набрать три очка и приложили немало усилий для того, чтобы огорчить Данию, однако удача в этот вечер явно была не на их стороне.

Апофеозом неудач «инков» стал нереализованный в конце первого тайма пенальти. И в этом случае главный судья Бакари Папа Гассама для принятия решения также воспользовался VAR. Однако Кристиан Куэва с «точки» пробил намного выше ворот.

А во втором тайме датчане неожиданно вышли вперёд, реализовав один из немногих своих моментов. Юссуф Поульсен вырвался на рандеву с голкипером и пробил точно в ближний угол.

После этого «инки» окончательно придавили соперника к воротам, но поразить их так и не смогли. Выстрел Эдисона Флореса в упор чудом отразил Каспер Шмейхель. Затем нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану не хватило сантиметров, чтобы замкнуть скидку партнёра на дальней штанге.

Не повезло и главной звезде перуанцев Паоло Герреро, который бил пяткой, но мяч прокатился мимо стойки ворот. Наконец, Фарфан упустил ещё один убойный момент, из района одиннадцатиметровой отметки пробив в защитника.

После финального свистка на перуанцев было больно смотреть. Куэва плакал, остальные пытались его утешить. Особенно жаль было перуанских болельщиков, которые заполнили стадион до отказа и гнали свою команду вперёд на протяжении всех 90 минут. Дания же одержала первую победу на чемпионатах мира за восемь лет.

Скучный футбол и лидерство Хорватии

Завершился игровой день матчем между Хорватией и Нигерией, и эта встреча не в пример остальным противостояниям получилась крайне незрелищной. Обе команды демонстрировали, мягко говоря, не самые высокие скорости и не слишком активно стремились переходить центр поля. В первом тайме соперники нанесли по воротам друг друга всего несколько ударов, а хорватам невероятным образом даже удалось открыть счёт.

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Помог им в этом полузащитник соперников Одженекаро Этебо, отправивший мяч в собственные ворота после подачи углового. Впрочем, нигерийцу скорее не повезло оказаться на пути мяча после удара Анте Ребича и касания Марио Манджукича.

А во втором тайме «шашечные» в таком же энергосберегающем режиме удвоили своё преимущество.Виллиам Трост-Эконг в штрафной нарушил правила на Манджукиче, а судья назначил пенальти, который реализовал Лука Модрич.

Хорваты, не тратя лишних сил, набрали три очка и выбились в лидеры группы D, опередив Аргентину и Исландию. При этом на поле так и не появился центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который мог провести сотый матч за свою национальную команду. Зато в составе нигерийцев весь матч отыграл Брайан Идову, который до недавних пор выступал за пермский «Амкар». А за полчаса до финального свистка на поле вышел экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса.