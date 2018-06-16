Визит президента Швейцарии и 100-килограммовый торт для Салаха: обзор околофутбольных событий третьего дня ЧМ-2018

В России завершается третий день чемпионата мира по футболу. Капитан сборной Египта Мохаммед Салах отметил свой 26-й день рождения и получил в подарок 100-килограммовый торт. Президент Швейцарии Ален Берсе посетил тренировки национальной команды, а бывший лидер Бразилии Лула да Силва станет комментатором одного из телеканалов своей страны, несмотря на то что находится под стражей. Какими околофутбольными событиями запомнится этот день — в материале RT.
В период главного футбольного турнира каждой национальной команде необходима поддержка не только рядовых болельщиков, но и знаменитостей. При этом особенно она требуется хозяевам мундиаля, которые пытаются впервые в своей истории преодолеть барьер группового этапа турнира. По этому поводу известный российский актёр Сергей Безруков вместе со своей рок-группой «Крёстный папа» выпустил видеоклип с обращением в адрес отечественной сборной.
Безруков просит российских футболистов самоотверженно сражаться за честь своей страны. Остаётся надеяться, что его призыв будет услышан и подопечные Станислава Черчесова смогут добиться нужного результата.
В Бразилии футбол всегда был спортом номер один, о чём свидетельствует пять побед на первенствах планеты. Это обязывает местные СМИ со всей серьёзностью подходить к освещению мундиаля в России, используя любые возможные средства. Так, одним из комментаторов телеканала TVT станет бывший президент страны Лула да Силва, который содержится под стражей.
Да Силва был приговорён к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, но даже это не станет помехой для его работы на телевидении. Ввиду невозможности проведения прямых репортажей экс-глава государства станет отправлять свои комментарии в редакцию в письменном виде, после чего их будут озвучивать ведущие трансляций.
Поддержка президента страны как никогда нужна сборной России в одном из ключевых матчей группового этапа мундиаля, в котором она встретится с командой Египта. Однако, судя по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Александру Головину и компании придётся рассчитывать только на самих себя.
«Пока не получается», — заявил РИА Новости Песков, комментируя вопрос, посетит ли Путин матч сборных России и Египта.
Если сборная России уже успела триумфально стартовать на домашнем мундиале, то команде Швейцарии только предстоит провести дебютный матч на турнире. 17 июня «нати» сразятся с одним из фаворитов турнира — Бразилией — на «Ростов Арене».
Для спортсменов из Швейцарии этот матч имеет огромное значение, в связи с чем тренировочную сессию команды в преддверии поединка посетил сам президент страны Ален Берсе. Теперь болельщикам коллектива остаётся надеяться, что поддержка со стороны лидера государства поможет спортсменам удачно сыграть с «пентакампеонами».
Тем временем российские футболисты продолжают подготовку к встрече с египтянами. Подопечные Станислава Черчесова тренировались в полном составе, за исключением Дзагоева и Жиркова. Хавбек ЦСКА получил повреждение мышц задней поверхности бедра, а защитник «Зенита» — ушиб голени во время матча с Саудовской Аравией. При этом если Юрий занимался по индивидуальной программе и может появиться на поле в ближайшем матче, то Алану на восстановление потребуется около двух недель.
После тренировки на вопросы журналистов отвечал автор первого дубля на чемпионате мира Денис Черышев. Воспитанник мадридского «Реала» рассказал, что он и защитник сборной Испании Начо поздравили друг друга с голами на мундиале.
«Смотрел игру Испания — Португалия, матч очень понравился. Мне хотелось, чтобы Начо забил, в итоге так и получилось. Поздравил его с голом, отправив SMS. Мы знакомы с ним с 11 лет, практически вместе начали играть в футбол. Я рад, что мы с ним выступаем на одном первенстве планеты. Он тоже поздравлял меня с забитым мячом. Писал, что очень рад», — заявил Черышев.
Он также поделился ожиданиями от матча с Египтом и прокомментировал возможное отсутствие в нём лидера «фараонов» Мохаммеда Салаха.
«Салах — один из лучших футболистов мира. И его возможный выход на поле станет большим подспорьем для египтян. Но даже если этого не случится, поединок будет тяжёлым. Египет — сильная команда, которая умеет обороняться. Нам надо быть очень внимательными, чтобы одержать победу», — добавил Черышев.
Тем временем сам форвард «Ливерпуля», который продолжает восстанавливаться после травмы плеча, отметил свой день рождения. 16 июня талантливому нападающему исполнилось 26 лет, а празднование проходило на базе национальной команды Египта в Грозном.
В подарок Салах получил огромный, 100-килограммовый торт, увенчанный «золотой бутсой». Такая вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе. К сожалению, настоящую награду в этом году Мохаммеду завоевать не удалось. Он забил 32 мяча, но уступил два гола обладателю почётного приза — форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
Кроме того, появилась информация, что Салах оправился от повреждения, полученного в финале Лиги чемпионов с «Реалом», и сможет выйти на поле в матче с Россией на мундиале.
Список травмированных чуть было не пополнил форвард сборной Польши Аркадиуш Милик. Причём произошло это в довольно неожиданном месте. Футболист вместе с командой посещал дельфинарий в Сочи, где поскользнулся и упал на руку.
Милик чуть не сломал руку. К счастью, диагноз «перелом» не подтвердился. Спортсмен отделался сильным ушибом и сможет помочь своей команде на мундиале.
В отличие от многих иностранцев для группы швейцарских фанатов поездка в Россию не обошлась без приключений. Болельщики намеревались пересечь всю Европу на своём фургоне и добраться до Ростова-на-Дону, где их кумиры проведут матч с бразильцами. Однако их подвёл навигатор — он уверенно проложил маршрут через Донецк, хотя такой путь вряд ли можно назвать безопасным.
Ничего не подозревавшие швейцарцы спокойно проехали несколько блокпостов, пока их не заметила российская журналистка Анна Домбровская, работающая в зоне АТО. Она вовремя предупредила иностранцев, что добираться до России лучше в обход.
Забавный эпизод с участием болельщиков произошёл и в Казани после матча сборных Франции и Австралии. Несколько болельщиков «соккеруз» в полуобнажённом виде гуляли около стадиона. Полицейские попросили фанатов надеть верхнюю одежду.
«Оставьте их в покое. Это нормально для Сиднея», — пытались убедить полицейских австралийские болельщики.
Однако эти просьбы не помогли, а обнажённые болельщики довольно мирно согласились выполнить указания стражей закона.
Но иногда происшествия с болельщиками бывают не такими безобидными, как в случае с австралийцами. В Саранске фанат сборной Перу попал в ДТП. Как сообщает «Советский спорт», поклонник южноамериканской сборной перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит проезжавшим автомобилем.
К счастью, ему удалось избежать серьёзных травм. Перуанец отделался ушибом бедра, отказался от предложенной медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия.