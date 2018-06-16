«Очень хочется вернуться в Сочи»: фанаты сборных Испании и Португалии рассказали о своём восторге от поездки в Россию

Болельщики сборных Португалии и Испании по футболу находятся под большим впечатлением от пребывания в Сочи. Об этом гости чемпионата заявили в беседе с корреспондентом RT. Они были поражены не только организацией чемпионата, но и отзывчивостью местного населения и природой российского Юга. Фанаты также рассказали, как они проводят время между матчами и что думают о призывах некоторых правительств не посещать ЧМ-2018 из-за «угроз безопасности».

«Криштиану забьёт, парочку минимум»

Наблюдая за поведением португальских болельщиков в аэропорту Домодедово рано утром в четверг, люди, впервые столкнувшиеся с футбольными фанатами, могли подумать, что у португальской сборной самые ярые поклонники. Шум и гам в кафе, песни и пляски, братания с улетавшими в Екатеринбург уругвайцами, диалоги со случайными пассажирами о том, какой длинный путь они проделали и насколько счастливы, что живут именно в то время, когда их национальная команда добивается успехов — всего этого было в достатке.

Среди прочих выделялся квартет, который не замолкал ни во время регистрации на рейс и проверки билетов, ни при прохождении процедуры досмотра. Когда четвёрка поднялась на борт, самый колоритный персонаж начал заигрывать со стюардессой, но получил вполне ожидаемый отказ. Впрочем, это ничуть не испортило ему настроение.

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— Хорошо у вас, — бросил один из «квартета», заметив, что его снимают на камеру. — Два дня в России, а не перестаю удивляться. Атмосфера потрясающая, хотя турнир ещё не начался толком.

— Впервые в России?

— Да. Москва поражает воображение, особенно историческая часть. Вчера весь центр исходили, получили огромное наслаждение. Первое, на что обращаешь внимание — отзывчивость местных жителей, пытаются помочь, подсказать, решить проблему. А один подросток из интернациональной семьи услышал знакомую речь в ресторане и подошёл к нам познакомиться. В итоге мы предложили ему присоединиться к нам и угостили мороженым. Вообще, атмосфера максимально дружелюбная. Мы ещё не улетели, а уже хочется вернуться и провести здесь побольше времени.

— В Сочи после Олимпийских игр тоже хорошо.

— Мы наслышаны. И температура там под стать нашей, говорят, градусов на 15 выше. Так что первым делом пойдём на пляж купаться. А потом местное вино пробовать. Говорят, «Изабеллу» пить можно без остановки и не пьянеть. Это не мадера или порто, от которых голова начнёт кружиться после первого бокала. А вот чачу и коньяк лучше не пробовать, чтобы не растянуться на пляже и не проспать все голы Роналду.

— Думаете, Криштиану забьёт?

— Разумеется. Парочку, минимум. Не понимаю, как можно в этом вообще сомневаться. Он наизусть знает тех, кто ему будет противостоять. А потом это же ещё дело принципа: оставить в дураках тех, с кем ты играешь в одной команде и одном чемпионате, в очередной раз доказать, что именно Роналду — лучший футболист на планете.

португалец в самолете

«Мы за три дня ни разу не сталкивались с проявлениями агрессии»

В Сочи испанцы чувствовали себя как у себя дома. Их пребывание в России напоминало одну большую сиесту, которая начиналась с того момента, как они открывали глаза, а завершалась далеко за полночь. Впрочем, стоит отдать им должное: вели себя потомки конкистадоров куда более воспитанно многих других.

Пара лет 35 в футболках Диего Косты и Коке, по которым легко догадаться об их клубных предпочтения, поделились впечатлениями о России.

— Не хочется, чтобы местные жители думали о нас плохо, когда мы улетим из Сочи. Люди потратили массу средств и времени, чтобы превратить не самую заселённую и ухоженную территорию в олимпийскую столицу и город, где хочется жить. Вчера мы ездили в Красную Поляну, забирались на подъёмнике на самый верх и остались под впечатлением. Виды на горы и ущелья открываются потрясающие. Никогда в жизни не катались на лыжах и сноуборде, но очень захотелось попробовать.

— То есть, это ваш не последний визит в Сочи?

— Очень хочется вернуться. Во всяком случае, увиденное превзошло наши ожидания. Самое поразительное, как нам объяснили, что в течение одного дня можно успеть и покататься в горах и искупаться в море. К тому же, наследие Игр 2014 года явно сказывается на логистике и сфере обслуживания — добираться из одной точки в другую достаточно просто, а многие таксисты, продавцы и официанты способны объяснятся на иностранных языках.

— Правительства некоторых стран призывали болельщиков отказаться от посещения России из-за угрозы их безопасности.

— У меня складывается впечатление, что это игры политиков, за которыми ничего не стоит. Мы взяли с собой детей и их улыбки — лучший ответ на ваш вопрос. Не знаю, как будет в других городах, но в Сочи мы за три дня ни разу не сталкивались с проявлениями агрессии или каким-нибудь недовольством. И что-то подсказывает нам, что в других городах не менее спокойно и дружелюбно. Нельзя судить о стране, не побывав в ней. Это сродни рассуждениям о вкусе блюда на основании отзывов людей, которые сами никогда его не пробовали, а лишь где-то что-то слышали.

— Сколько матчей планируете посетить?

— Надеемся, что удастся побывать на семи, но многое будет зависеть от того, как сложится игра у команды после встряски перед мундиалем. Шанс вернуться в Сочи у нас ещё будет в любом случае — или в 1/8 или в 1/4 финала в зависимости от того, с какого места в группе мы выйдем в плей-офф. Если со второго, то маршрут может получиться гораздо привлекательнее: Сочи — Казань — Калининград — Сочи — Нижний Новгород — Санкт-Петербург — Москва.

фаны нарезка

«Россияне стали одной большой семьёй»

Впрочем, не только иностранные болельщики приятно удивлены атмосферой в Сочи. Так семья из России, прогуливаясь возле стадиона, получила от португальского журналиста три эксклюзивные футболки с оригинальным дизайном и изображением Криштиану Роналду. Условия акции оказались просты — нужно была надеть футболку на себя и попозировать на фоне стадиона.

— Были приятно удивлены, что нам подарили прекрасные футболки. Это ведь большой праздник, и такие сюрпризы — его часть. Они пришлись нам весьма кстати, так как мы поддерживаем сборную Португалии. Не смотрите на то, что у меня испанский флаг на щеке, просто не хотела обижать их. А так муж с сыном переживают за Криштиану Роналду и компанию. Думают, что «европейские бразильцы» сегодня победят со счётом 2:1.

— А кто забьёт?

— Любимец, дважды. Хочется верить, что Серхио Рамос вспомнит, что они с Криштиану выступают за один клуб, и не будет форварда лупить по ногам, пусть у них и не самые дружеские отношения (После первого тайма именно предсказанный счёт горел на табло, а Роналду оформил дубль. — RT).

— А матч-открытие в «Лужниках» смотрели?

— Да, за ужином. Честно говоря, не ожидали, что соперник будем нам поддаваться (смеются). А если серьёзно, то остались поражены тем, насколько легко и умно играла сборная России. Было приятно наблюдать и переживать за ребят. Что касается самого чемпионата мира, то чувствуется необыкновенная атмосфера. Складывается впечатление, что приехавшие в Россию болельщики раскрасили страну яркими красками, а местные жители объединились и стали одним целым — большой семьёй.

— А куда-то ещё собираетесь?

— Да, на матч за третье место в Санкт-Петербург.