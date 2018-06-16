«Роналду — лучший игрок в мире. Он и в Катаре забьёт»: что говорили тренеры Португалии и Испании после матча

Главные тренеры сборных Португалии и Испании остались удовлетворены результативной ничьей в матче своих команд на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России. Фернандо Йерро и Фернанду Сантуш нашли как положительные, так и отрицательные моменты в действиях своих подопечных, однако признали, что итог встречи был закономерен, а Криштиану Роналду стал её главным действующим лицом.

Фернандо Йерро: «Когда Роналду выходит на поле, хет-трики случаются»

— Какие мысли преобладают у вас после такой игры? С одной стороны, сборная Испании сыграла впечатляюще, с другой — результат не радует.

— Думаю, что могу гордиться своими подопечными. Было не так просто, как многим показалось, но мы справились с нервами и брошенным нам вызовом по ходу матча. Считаю, что команда добилась положительного результата. Почему? Потому что мы встречались с действующим чемпионом Европы, в составе которого выступает один из лучших футболистов мира. Мы два года усердно работали и готовились к турниру, и мне приятно, что мои футболисты смогли проявить характер в непростой встрече. Это не может не вдохновлять.

— Если подводить краткий итог матча, то Диего Коста выглядел шикарно, а вот Давид Де Хеа подкачал. Согласны?

— У нас команда, а не набор личностей. У одних бывают хорошие дни, у других — плохие. Мы остаемся вместе в любой день вне зависимости от индивидуальных перформансов и результата. Что касается Диего, то он в самом деле сыграл здорово. Сложно подбирать эпитеты для описания его действий, однако это не значит, что я буду его отделять от партнёров. Предпочитаю, чтобы мы оставались семьёй, кто бы и как ни сыграл. Отказываюсь сравнивать или делать персоной нон-грата любого из тех, кто прилетел в Россию, это вопрос принципа. Неизвестно, кто и когда пригодится, турнир слишком долгий, для меня важен каждый футболист. Добиться успеха можно только при условии, если мы останемся заодно.

— Показалось, что вы придерживались того же плана на игру, что и уволенный за день до открытия турнира Хулен Лопетеги.

— А вы рассчитывали, что я за три дня многое поменяю? Я никогда не говорил ни с одним тренером, у которого не было бы головы на плечах. Советовался со своими помощниками и пришел к выводу, что проделанный командой путь и достигнутый в квалификации результат, вытекают из того курса, которого придерживался Хулен. Согласитесь, глупо было бы рушить то, что отлично работает. Плюс ко всему, не забывайте, что мне пришлось потратить некоторое время на акклиматизацию в коллективе, приспосабливаться к новым условиям. Я испытывал лёгкий дискомфорт, но в целом мы справились.

— Почему вашим подопечным не удалось сдержать Роналду?

— Когда против команды, которой ты руководишь, играет такая звезда, как Криштиану, это нормально. Мы много владели мячом, создали массу голевых моментов, трижды отличились, но это не значит, что мы были застрахованы от ошибок. Такое случается, нужно сделать выводы и двигаться дальше.

— Вы бы согласились отдать любого из своих игроков за Криштиану, если бы имели возможность?

— Нет. Я бы не поменял Роналду ни на одного из игроков сборной Испании. Независимо от того, насколько он был хорош.

— Как вы прожили эти два часа, ведь матч стал дебютным для вас в роли наставника национальной команды?

— Изначально понимал, что будет непросто. Но, как я уже сказал ранее, у меня отличные помощники. Они помогли мне справиться с непростой ситуацией и выйти из неё с честью. Мне повезло с ними, ведь парни поддерживали меня с момента назначения, до этой самой минуты. Все работают не покладая рук, чтобы атмосфера в команде осталась благоприятной.

— Не сожалеете ли вы, что команда не пыталась вырвать победу после того, как Роналду сравнял счёт со штрафного?

— Мы совершали замены исходя из того, как складывалась игра. Заменили Андреаса Иньесту и выпустили Тьягу Алькантару, чтобы укрепить центральную зону. К тому же Диего Коста в какой-то момент подустал, так как проделал огромный объём работы. Тем не менее, считаю, замены были логичными и вытекали из логики встречи, просто в последние минуты всё сложилось не так, как нам бы хотелось. Такие вещи иногда происходят, но у нас будет время проанализировать. Нужно продолжать сохранять позитивный настрой.

— Де Хеа сыграл значительно ниже своих возможностей. Он останется основным вратарём сборной Испании?

— Я уже ответил на этот вопрос. Вы прекрасно знаете, что это за вратарь. И первое, что мы сделаем, это поддержим его.

— Вы помните, что год тому назад отклонили предложение министерства спорта Израиля стать консультантом. Довольны ли вы принятым решением прямо сейчас?

— Жизнь тем и прекрасна, что ты получаешь массу предложений. Никогда не знаешь, к чему приведёт тебя конкретный выбор. Будущее сложно предвидеть. Ты знакомишься с людьми, начинаешь развиваться в конкретных направлениях и получаешь возможность проявить себя, но иногда жизнь вносит свои коррективы и всё заканчивается неожиданно. Очевидно, что кто-то пишет для нас новые сценарии.

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— У вас остались силы комментировать этот спектакль?

— У меня нет выбора. В самом деле, матч вышел слишком эмоциональным, подстать нашим темпераментами. Испанцы владели преимуществом, но мы смотрелись не многим хуже. Нужно понимать, что когда соперник владеет мячом и ловит кураж, остановить его невероятно сложно. Мне приятно, что команда нашла в себе силы и сравняла счёт в концовке, хотя матч складывался далеко не по нашему сценарию. Считаю, результат закономерен. В первом тайме у нас получалось значительно больше, до определённого момента мы грамотно отодвигали игру от своих ворот, но потом соперник нащупал свою игру и перевернул её.

— Вы довольны больше исходом или тем, какое шоу выдали обе команды?

— Результат нас не полностью удовлетворяет, всё-таки мы трижды пропустили. Да, испанцы выглядели моментами просто здорово, но это не оправдание. Много что следует исправлять по горячим следам, особенно учиться действовать против техничных соперников. Когда ты сам предпочитаешь играть в комбинационный футбол и тратишь силы, чтобы отобрать у соперника мяч, это начинает раздражать. Игроки тратят не только физические силы, но и ментальные. Ну а шоу получилось, сложно с этим не согласиться.

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— Почему наши подопечные в атаке выглядели достаточно предсказуемо, им не хватило агрессии?

— Возможно. В позиционном нападении мы смотрелись достаточно прилично, многое получалось: доставить мяч в нужную зону, сыграть накоротке или в одно касание, но вот с контратаками дела обстояли не лучшим образом. Однако дело не только и не столько в нас. Испанцы любят работать с мячом и обращаются с ним очень легко, им нельзя позволять чувствовать своё превосходство, предоставлять свободу на конкретных участках поля. Когда такие искусные творцы, как Иско и Иньеста чувствуют себя как рыба в воде и общаются с мячом на вы, остановить их почти невозможно.

— Сложно не спросить вас о прекрасной игре Роналду. Вы довольны тем, в какой форме он прибывает?

— Мне важна не только форма, но и психологическое состояние Криштиану. Сейчас он находится в самом соку. Ограниченное количество футболистов способно быть такими, как Роналду. О чём можно вообще говорить, если именно он повёл команду за собой в тот момент, когда она уступала, и в итоге добился желаемого.

— Был ли на нём пенальти по-вашему?

— Насколько я успел разглядеть эпизод, был. Контакт состоялся и судья имел полное право назначить 11-метровый. Хотя не готов говорить со стопроцентной уверенностью, следует посмотреть повторы с разных ракурсов.

— Насколько для вас важно, что в команде есть такой игрок, как Роналду, который способен забить трижды и решить исход чуть ли не в одиночку.

— Разумеется, важно. А как ещё я могу ответить на ваш вопрос. Кто бы из тренеров ответил отрицательно в здравом уме.

— Роналду забил на четвёртом чемпионате мира подряд. Вас это удивляет?

— Как ещё вам дать понять, что я думаю о нём? Криштиану, Криштиану, Криштиану. Он — лучший игрок в мире. Надеюсь и в Катаре забьёт, что я могу добавить?!