Сборная Франции победила Австралию с помощью двух голов, засчитанных с применением специальных технологий

Сборная Франции переиграла национальную команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Франции отличился Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 58-й минуте после того, как судья впервые в истории ЧМ обратился к видеопросмотру. На 80-й минуте мяч после касания Поля Погба пересёк линию ворот. Судья также засчитал взятие ворот после подсказки системы фиксации гола.

У австралийцев также с пенальти отличился Миле Единак (62-я минута).

RT вёл текстовую трансляцию матча.

В следующем матче французские футболисты сыграют с командой Перу, а австралийские — с Данией. Встречи пройдут 21 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, выступившим на чемпионате мира.