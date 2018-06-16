Мбаппе стал самым молодым футболистом сборной Франции на чемпионатах мира

Нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, выступившим на чемпионате мира.

Об этом сообщает Gracenote Live.

На встрече первого тура с национальной командой Австралии Мбаппе появился в стартовом составе в возрасте 19 лет 178 дней.

Прежний рекорд принадлежал Брюно Беллону, который на мировом первенстве 1982 года сыграл в возрасте 20 лет 118 дней.

По итогам первого тайма Мбаппе не отметился результативными действиями.

Ранее чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции по футболу рассказал, что творилось в стране после победы в финале.