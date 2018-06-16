Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции по футболу рассказал, что творилось в стране после победы в финале

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебёф рассказал, как болельщики праздновали успех команды в финальном матче с Бразилией.

«Мы после полуфинала смотрели телевизор и удивлялись, сколько людей вышли на улицы. Однако при этом мы не совсем осознавали, что происходит. На время участия в турнире мы отгородились от всего постороннего и жили на базе в Клерфонтене. Туда и возвращались сразу после матчей, не особо пересекаясь с болельщиками. Когда на следующий день после триумфа отправились на Елисейские Поля в район площади Согласия и увидели там людское море, просто не поверили своим глазам. «Вот это да! Похоже, мы действительно добились чего-то очень значимого», — говорили ребята. Там царило нечто невообразимое. Мне полагался отпуск, и я отправился на Корсику. Когда же вернулся спустя 15 дней, празднования в стране продолжались», — сказал Лебёф в беседе с корреспондентом RT.

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