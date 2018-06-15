Главный тренер сборной Франции прокомментировал решение Гризманна остаться в «Атлетико»

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказал мнение о решении форварда национальной команды Антуана Гризманна продолжить выступления за мадридский «Атлетико».

«Я верю в его преданность мадридскому «Атлетико», теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо», — приводит слова Дешама ТАСС.

Первый матч на чемпионате сборная Франции проведёт 16 июня с командой Австралии.

Ранее стало известно, что Гризманн принял решение остаться в «Атлетико» на следующий сезон.