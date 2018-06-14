Гризманн объявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон
- © Matteo Ciambelli
- globallookpress.com
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г.
Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴
My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb
Гризманн, чей действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года, получил предложение о переходе в «Барселону», но отклонил его и решил остаться в своём нынешнем клубе, с которым он одержал победу, среди прочего, в минувшем розыгрыше Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» достиг договорённости с «Монако» о трансфере полузащитника Тома Лемара.