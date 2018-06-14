Гризманн объявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн объявил, что проведёт следующий сезон в испанском «Атлетико».

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Гризманн, чей действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года, получил предложение о переходе в «Барселону», но отклонил его и решил остаться в своём нынешнем клубе, с которым он одержал победу, среди прочего, в минувшем розыгрыше Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» достиг договорённости с «Монако» о трансфере полузащитника Тома Лемара.