«Атлетико» достиг договорённости с «Монако» по трансферу Лемара
Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Отмечается, что клубы в ближайшее время продолжат работу над осуществлением трансфера 22-летнего француза.
Лемар выступает за «Монако» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах и забил четыре гола. В активе Лемара также 12 матчей за сборную Франции, с которой он отправился в Россию на чемпионат мира 2018 года.
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