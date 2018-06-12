«Атлетико» достиг договорённости с «Монако» по трансферу Лемара

Мадридский «Атлетико» объявил о достижении принципиальной договорённости с французским «Монако» по трансферу полузащитника Тома Лемара.

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что клубы в ближайшее время продолжат работу над осуществлением трансфера 22-летнего француза.

Лемар выступает за «Монако» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах и забил четыре гола. В активе Лемара также 12 матчей за сборную Франции, с которой он отправился в Россию на чемпионат мира 2018 года.

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