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Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018 по футболу
16 июня 2018, 17:54
/ Reuters
Сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе сборной Аргентины отличился Серхио Агуэро (19-я минута).
У Исландии гол на счету Альвреда Финнбогасона (23-я).
На 64-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.
RT вёл текстовую трансляцию матча.
Следующий матч ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Хорватией 21 июня, а на следующий день Исландия встретится с Нигерией.
Ранее бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Серхио Гойкочеа в разговоре с RT ответил на вопрос, кто лучший футболист — Лионель Месси или Диего Марадона.
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