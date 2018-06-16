Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Аргентины отличился Серхио Агуэро (19-я минута).

У Исландии гол на счету Альвреда Финнбогасона (23-я).

На 64-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Следующий матч ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Хорватией 21 июня, а на следующий день Исландия встретится с Нигерией.

Ранее бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Серхио Гойкочеа в разговоре с RT ответил на вопрос, кто лучший футболист — Лионель Месси или Диего Марадона.