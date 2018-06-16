Впервые в истории ЧМ судья обратился к системе VAR на матче Франция — Австралия

Впервые в истории чемпионатов мира судья обратился к системе видеопомощи арбитру (VAR) на матче первого тура чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Австралии.

На 56-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья после контакта австралийского защитника Джоша Рисдона с Антуаном Гризманном не усмотрел нарушения. Однако в ближайшей паузе обратился к видеоассистентам и сам посмотрел повтор момента. После этого он назначил пенальти, который успешно реализовал пострадавший.

Счёт во встрече стал 1:0 в пользу Франции.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.