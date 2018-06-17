Успех в Калининграде: сборная Хорватии обыграла Нигерию и впервые за 20 лет стартовала с победы на ЧМ

В своём стартовом матче на чемпионате мира по футболу национальная команда Хорватии нанесла поражение сборной Нигерии. Встреча завершилась со счётом 2:0, голом с пенальти отметился Лука Модрич, а ещё один мяч в свои ворота забил Огенекаро Этебо. В последний раз одержать победу в своём первом матче турнира хорватам удавалось 20 лет назад. Тогда они завоевали бронзовые медали.

Программу третьего дня чемпионата мира завершал матч между национальными командами Хорватии и Нигерии. Он начинался несколько позже обычного — в 22:00 по московскому времени. Дело в том, что он проходил в Калининграде. Всего там пройдёт четыре встречи группового турнира, а в плей-офф данная арена задействована не будет.

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Обе сборные довольно редко пропускают первенства планеты. Начиная с 1994 года, эти национальные команды пропустили лишь по одному мундиалю. Нигерийцы не смогли квалифицироваться на турнир 2006 года в Германии, а хорваты — получить билет в ЮАР в 2010 году.

К разочарованию российских болельщиков, в запасе Хорватии остался центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Для уроженца Дервента этот матч мог стать 100-м в карьере за национальную команду, однако главный тренер «шашечных» Златко Далич предпочёл 32-летнему более молодых Деяна Ловрена и Домагоя Виду. Однако другому футболисту из РФПЛ нашлось место в составе нигерийской команды. Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Брайан Идову, который лишь в ноябре дебютировал за свою историческую родину, оказался в стартовом составе «суперорлов».

На правах более маститой команды, в дебюте встречи именно хорваты завладели инициативой. Они уверенно владели мячом, а на 13-й минуте создали первый опасный момент. Игроки центральной линии вместе с Марио Манджукичем провели красивую комбинацию, в результате которой на оперативном просторе оказался Иван Перишич. Однако хавбек «Интера» не смог должным образом подстроиться под мяч и пробил мимо.

Защитник сборной Хорватии Иван Стринич и полузащитник команды Нигерии Виктор Мозес

Reuters

На этом игра немного успокоилась, а оживить её смог только гол сборной Хорватии. На 31-й минуте встречи подопечные Далича заработали угловой, а защитник нигерийцев Огенекаро Этебо неловким движением направил снаряд в собственные ворота.

Примечательно то, что, согласно статистике, в первые 45 минут команды не нанесли ни одного удара по воротам соперника. При этом, пожалуй, самым опасный момент у ворот Даниела Субашича возник после сольного прохода и удара Алекса Ивоби. К разочарованию «африканских бразильцев», мяч срикошетил от защитника и ушёл за лицевую линию поля.

Подопечным Гернота Рора было необходимо отыгрываться, что заставило их действовать более активно в дебюте второго тайма. Нигерийцы взяли мяч под свой контроль и попытались устроить осаду владений Субашича. Но им удалось лишь создать пару опасных моментов после индивидуальных проходов в исполнении Виктора Мозеса. В ответ хорваты провели отличную контратаку. Модрич перехватил мяч в центре поля и перевёл его на левый фланг Перишичу, который, в свою очередь, исполнил навес в штрафную. Там абсолютно неприкрытым оказался Анте Ребич, но форварда «Айнтрахта» подвела техника. Посланный в одно касание снаряд пролетел выше ворот.

Футболисты сборной Хорватии Лука Модрич и Анте Ребич

Reuters

При этом нигерийцев сложно упрекнуть в отсутствии бойцовских качеств. Они раз за разом пытались поставить в неудобное положение защитников соперника, но в ключевые моменты им не хватало последнего паса или разящего удара.

Осознав, что его команде нужны изменения, Рор бросил в бой хорошо известного российским болельщикам Ахмеда Мусу. Однако даже крики «Россия! Россия!», доносившиеся с трибун, не помогли экс-форварду ЦСКА создать что-то опасное. «Шашечные» отлично перекрывали зоны и не давали простора скоростным нигерийским игрокам.

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Решающий момент встречи произошёл на 70-й минуте. Хорватская сборная заработала право на угловой, Уильям Трост-Эконг взял Марио Манджукича в борцовский замок и дал главному арбитру встречи все основания указать на «точку». Сандро Рикки даже не пришлось прибегать к помощи видеоповтора. К мячу подошёл капитан команды Лука Модрич и уверенно реализовал 11-метровый. Таким образом, в третий день мундиаля из пяти пенальти было реализовано три.

За две минуты до конца добавленного времени хорваты могли ещё больше увеличить преимущество, но вышедший на замену Матео Ковачич сыграл слишком эгоистично. Полузащитник «Реала» мог покатить мяч на свободного Перишича, но вместо этого решил пробить сам и ошибся. Мяч срезался с ноги хавбека и стал лёгкой добычей для нигерийского вратаря.

Финальный свисток зафиксировал победу национальной команды Хорватии, которая впервые за 20 лет начала своё выступление на мундиале с победы. К слову, это является отличным знаком для «шашечных». В последний раз это удавалось им на чемпионате мира 1998 года. Тогда они обыграли Ямайку, а в итоге завоевали бронзовые медали турнира.