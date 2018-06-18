Моуринью поделился мнением о матче между сборными Бразилии и Швейцарии на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился впечатлениями от матча между сборными Бразилии и Швейцарии.

«Пентакампеонам пророчили победу в этой встрече, но она оказалась сложной. После первого гола казалось, что бразильцы смогут развить своё преимущество, но вместо этого они допустили серьёзную ошибку в обороне и были наказаны. Защитники «селесао» не стремились персонально опекать швейцарских форвардов и в целом действовали весьма пассивно. В итоге их соперником было достаточно всего одного рывка, чтобы сотворить сенсацию», — заявил Моуринью.

Специалист также прокомментировал гол ударом из-за пределов штрафной полузащитника Филиппе Коутинью.

«У него получился отличный удар. Было заметно, что он полностью уверен в своём решении пробить по воротам. В результате мяч полетел в самую девятку. У Янна Зоммера не было ни единого шанса спасти свою команду», — отметил Моуринью.

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