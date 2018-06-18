Моуринью поделился мнением о перспективах сборной Германии на ЧМ-2018 по футболу после поражения от Мексики

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением о перспективах сборной Германии на мундиале.

«Думаю, сборная Германии сможет выйти в плей-офф. У них не самые сильные соперники по группе. Поэтому они смогут дойти минимум до четвертьфинала, а может быть и до полуфинала», — заявил Моуринью.

Ранее он отметил, что считает справедливым результат матча между сборными Мексики и Германии на ЧМ-2018 по футболу.